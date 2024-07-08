Прослушка: белорусские чиновники заняты обслуживанием собаки Лукашенко 3 8.07.2024, 8:10

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Позорный для номенклатуры факт.

Любопытную «прослушку» переговоров чиновников опубликовал телеканал «Белсат» в итоговой программе «Тыдзень». Запись получили «Киберпартизаны» и передали журналистам.

Действующие лица — личный охранник Лукашенко Николай Шкред, один из руководителей «Дипсервис» Максим Юдин и, вероятно, начальница финансово-экономического управления «Дипсервиса» Елена Сакович.

Судя по контексту, Николай Шкред на момент разговора все еще работал в Службе безопасности диктатора. В марте 2024 года его перевели с должности заместителя начальника СБП на должность первого заместителя управляющего делами Лукашенко.

Первая запись

НШ: Надо корзинку на «Озерный» купить такую, как мы уже покупали с вами в прошлом году или позапрошлом. Помните, пластиковая такая для перевозки животных?

МЮ: А, для «Беленького»?

НШ: Да, да. Точно такую же.

МЮ: Что внутри по наполнению? Все повторяем то же самое?

НШ: Один в один.

Затем Юдин звонит своей подчиненной Лене (вероятно, Елена Сакович).

МЮ: Лена, извините, что так поздно. Слушайте, в прошлом году корзину для животного, для «Беленького» покупали. Ты занималась?

ЕС: Сумки, да.

МЮ: Ну вот эта, чтобы она там сидела. Эта, ты понимаешь, про кого мы, собачка.

ЕС: Да, корзинки такие. Ну-ну-ну, да?

МЮ: Лен, вспомни, пожалуйста, завтра, не забудь. Я сейчас [неразборчиво] наберу. Где ты ее брала, где документы, у кого мы такую же хрень… надо еще одну такую же балду. Ее делали нам под заказ или мы ее взяли где-то просто?

ЕС: Нет, мы ее покупали. Но было две сумки: одна была такая корзина, которая вешается, мягкая, а вторая была твердая. Какая нужна?

МЮ: А внутри мягкая?

ЕС: А внутри мягкая, да.

МЮ: А три были вообще все мягкие?

ЕС: Три мягкие. Ну просто как сумка такая, как дорожная сумка.

МЮ: Ага.

ЕС: Но она тоже крепилась на этот самый…

МЮ: На плечо…

ЕС: На велосипед…

МЮ: Бляха муха. Ой бл#$ь. Как у тебя все сложно.

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