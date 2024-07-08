Прослушка: белорусские чиновники заняты обслуживанием собаки Лукашенко

Прослушка: белорусские чиновники заняты обслуживанием собаки Лукашенко3
- 8.07.2024, 8:10
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Позорный для номенклатуры факт.
Любопытную «прослушку» переговоров чиновников опубликовал телеканал «Белсат» в итоговой программе «Тыдзень». Запись получили «Киберпартизаны» и передали журналистам.
Действующие лица — личный охранник Лукашенко Николай Шкред, один из руководителей «Дипсервис» Максим Юдин и, вероятно, начальница финансово-экономического управления «Дипсервиса» Елена Сакович.
Судя по контексту, Николай Шкред на момент разговора все еще работал в Службе безопасности диктатора. В марте 2024 года его перевели с должности заместителя начальника СБП на должность первого заместителя управляющего делами Лукашенко.
Первая запись
НШ: Надо корзинку на «Озерный» купить такую, как мы уже покупали с вами в прошлом году или позапрошлом. Помните, пластиковая такая для перевозки животных?
МЮ: А, для «Беленького»?
НШ: Да, да. Точно такую же.
МЮ: Что внутри по наполнению? Все повторяем то же самое?
НШ: Один в один.
Затем Юдин звонит своей подчиненной Лене (вероятно, Елена Сакович).
МЮ: Лена, извините, что так поздно. Слушайте, в прошлом году корзину для животного, для «Беленького» покупали. Ты занималась?
ЕС: Сумки, да.
МЮ: Ну вот эта, чтобы она там сидела. Эта, ты понимаешь, про кого мы, собачка.
ЕС: Да, корзинки такие. Ну-ну-ну, да?
МЮ: Лен, вспомни, пожалуйста, завтра, не забудь. Я сейчас [неразборчиво] наберу. Где ты ее брала, где документы, у кого мы такую же хрень… надо еще одну такую же балду. Ее делали нам под заказ или мы ее взяли где-то просто?
ЕС: Нет, мы ее покупали. Но было две сумки: одна была такая корзина, которая вешается, мягкая, а вторая была твердая. Какая нужна?
МЮ: А внутри мягкая?
ЕС: А внутри мягкая, да.
МЮ: А три были вообще все мягкие?
ЕС: Три мягкие. Ну просто как сумка такая, как дорожная сумка.
МЮ: Ага.
ЕС: Но она тоже крепилась на этот самый…
МЮ: На плечо…
ЕС: На велосипед…
МЮ: Бляха муха. Ой бл#$ь. Как у тебя все сложно.