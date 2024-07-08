ISW: Этот удар помог остановить наступление россиян 1 8.07.2024, 8:16

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Аналитики рассказали, почему ВСУ так важно бить по территории РФ.

ВСУ смогут сорвать масштабные наступательные операции оккупантов, если западные союзники Украины позволят бить по военным объектам на территории России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В качестве примера аналитики приводят удары ВСУ в конце июня. Тогда, согласно спутниковым снимкам, украинские военные успешно атаковали командный пункт российского полка в Белгородской области, вероятно, из иностранного оружия.

Расположение объекта у линии фронта и менее чем в километре от границы позволяет предположить, что он имел значение в операциях россиян в Харьковской области. При этом последние спутниковые снимки показывают существенные повреждения здания. По мнению аналитиков Института, ВСУ атаковали пункт французской высокоточной бомбой Armement Air-Sol Modulaire Hammer.

«Это подтверждает тот факт, что Украина может сорвать российские наступательные операции, если страны Запада продолжат отменять ограничения на использование ВСУ своих вооружений для ударов по военным объектам в России. Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в частности ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу РФ, чтобы существенно подорвать вражеские операции в широком масштабе», - заключают эксперты.

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