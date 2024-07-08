Умное голосование по-французски 3 Сергей Пархоменко

8.07.2024, 8:22

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Левые и правые экстремисты могут остаться в изоляции.

Будет, похоже, правительство коалиции макроновского центристского объединения, с участием и умеренных правых («Республиканцы») и умеренных левых (социалисты, экологисты, «прочие» левые). Для этого Макрону придется оторвать от «непокоренных» другие партии – в обмен на обещания министерских мандатов.

Это вполне возможно: зловонючая лево-экстремистская партия Меланшона «Непокоренная Франция» рискует остаться в изоляции, противоречия в отношениях с союзниками уже накапливаются. Вероятно, и премьером предложат стать какому-то левому деятелю. Вот уже обсуждают, не будет ли это бывший президент Олланд.

Договориться будет очень нелегко, но в конце концов, в огромном количестве стран такой парламент, - и ничего, как-то договариваются.

Вот это и есть «умное голосование» по-французски. Избиратели собрались с силами и отгородили право-экстремистскую лепеновскую партию от власти. Сработала система снятия с выборов третьих мест – в пользу тех, кто противостоит крайне-правым.

Правительство Атталя подаст в отставку. Но весьма вероятно, что Макрон эту отставку не примет, а оставит правительство исполнять обязанности вплоть до конца Олимпийских игр в Париже, то есть еще на два месяца. В это время и будут собирать коалицию.

На первой картинке – прогноз распределения мест на настоящую минуту.

На второй – конструкция «левого фронта», которую Макрон будет пытаться разломать на куски.

Сергей Пархоменко, Telegram

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