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СМИ: Украинская разведка пыталась угнать российский Ту-22М3

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  • 8.07.2024, 8:28
  • 4,166
СМИ: Украинская разведка пыталась угнать российский Ту-22М3
иллюстративное фото

Попытка якобы предотвращена.

ФСБ пресекла «попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО» организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — сообщили в ЦОС.

Как сообщили в ФСБ, «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца в Украине».

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