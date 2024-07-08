СМИ: Украинская разведка пыталась угнать российский Ту-22М3

СМИ: Украинская разведка пыталась угнать российский Ту-22М31
- 8.07.2024, 8:28
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Попытка якобы предотвращена.
ФСБ пресекла «попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО» организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.
«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — сообщили в ЦОС.
Как сообщили в ФСБ, «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца в Украине».