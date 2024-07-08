ISW рассказал, почему белорусские военные говорят о возможной атаке Украины 1 8.07.2024, 8:39

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Простое объяснение.

Беларусь продолжает распространять нарративы, в которых изображает Украину как угрозу.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

По мнению аналитиков, такими действиями режим Лукашенко пытается удержать напряжение на украино-белорусском участке границы, чтобы оттянуть часть подразделений ВСУ с фронта.

Заместитель начальника генштаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Владимир Куприянюк 5 июля заявил, что украинские войска скопили 15 тыс. личного состава у границы Беларуси с Украиной и украинские войска «продолжают вести провокационные действия в этом районе».

Лукашенковский военный заявил, что белорусские силы «укрепят свои позиции у белорусско-украинской границы, но не будут обострять ситуацию».

«Ранее Беларусь поддерживала информационные усилия Кремля, направленные на повышение обеспокоенности Украины относительно эскалации вдоль белорусско-украинской границы после того, как Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения в 2022 году, стремясь, чтобы эти беспокойства побуждали Украину привлекать силы из других мест вдоль границы», – напомнили в ISW.

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