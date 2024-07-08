Один из самых современных кораблей ВМС Ирана все-таки затонул

Один из самых современных кораблей ВМС Ирана все-таки затонул2
- 8.07.2024, 8:44
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Фрегат перевернулся на левый борт.
Один из самых современных кораблей военно-морских сил Ирана фрегат Sahand затонул в порту приписки Бендер-Аббас. Ранее иранский СМИ писали, что ему удалось остаться на плаву.
Об этом сообщает Naval News.
Судну 12 лет. Фрегат перевернулся на левый борт. Над водой видны только боковые части корпуса и купол сонара.
Предварительная информация свидетельствует о том, что это произошло из-за «технического сбоя» во время ремонта.
Эксперты предполагают, что причиной могло стать плохое обслуживание или авария на стоянке, но не исключают и саботаж.
Иранские фрегаты активно действуют в Красном море, где их подозревают в помощи хуситам атаковать торговые суда.