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Один из самых современных кораблей ВМС Ирана все-таки затонул

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  • 8.07.2024, 8:44
  • 3,628
Один из самых современных кораблей ВМС Ирана все-таки затонул

Фрегат перевернулся на левый борт.

Один из самых современных кораблей военно-морских сил Ирана фрегат Sahand затонул в порту приписки Бендер-Аббас. Ранее иранский СМИ писали, что ему удалось остаться на плаву.

Об этом сообщает Naval News.

Судну 12 лет. Фрегат перевернулся на левый борт. Над водой видны только боковые части корпуса и купол сонара.

Предварительная информация свидетельствует о том, что это произошло из-за «технического сбоя» во время ремонта.

Эксперты предполагают, что причиной могло стать плохое обслуживание или авария на стоянке, но не исключают и саботаж.

Иранские фрегаты активно действуют в Красном море, где их подозревают в помощи хуситам атаковать торговые суда.

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