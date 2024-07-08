Режим испугался ультиматума

Режим испугался ультиматума1
- 8.07.2024, 8:58
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Девятый день подряд на границе Беларуси и Литвы нет мигрантов.
Девятый день подряд на границе Беларуси и Литвы не было обнаружено ни одного нелегального мигранта.
Об этом сообщила пограничная служба Литвы, пишет LRT.
Литовским соседям повезло меньше. Латвийские пограничники задержали 6 июля 70 мигрантов, а польские власти 5 июля запретили въезд 44 иностранцам, пытавшимся незаконно пересечь границу.
В этом году погранслужба Литвы предотвратила въезд в страну из Беларуси 253 нелегальных мигранта.