Режим испугался ультиматума 1 8.07.2024, 8:58

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Девятый день подряд на границе Беларуси и Литвы нет мигрантов.

Девятый день подряд на границе Беларуси и Литвы не было обнаружено ни одного нелегального мигранта.

Об этом сообщила пограничная служба Литвы, пишет LRT.

Литовским соседям повезло меньше. Латвийские пограничники задержали 6 июля 70 мигрантов, а польские власти 5 июля запретили въезд 44 иностранцам, пытавшимся незаконно пересечь границу.

В этом году погранслужба Литвы предотвратила въезд в страну из Беларуси 253 нелегальных мигранта.

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