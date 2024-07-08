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Названы пять лучших овощей для завтрака

  • 8.07.2024, 9:02
Названы пять лучших овощей для завтрака

Среди них — морковь.

Брокколи, шпинат, брюссельская капуста, морковь и батат — эти овощи помогут разнообразить завтрак и похудеть. Об этом сайту SheFinds рассказал терапевт и диетолог Пол Дейдон.

Брокколи обладает противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение и нормализует уровень сахара в крови. Врач посоветовал добавлять ее в омлеты или яичницу. Другая капуста, брюссельская, обладает похожими свойствами.

Бета-каротин и пищевые волокна из моркови полезны для пищеварения. Ее можно натереть и добавить в йогурт или смузи, отметил диетолог.

Богатый железом и кальцием шпинат можно использовать в салатах или омлете.

Сладкий картофель батат обладает противовоспалительными свойствами, добавил врач. Высокое содержание клетчатки поддерживает здоровье пищеварительной системы и стабилизирует уровень сахара в крови.

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