«Лукашенко это подтверждает буквально в каждом своем выступлении» 8.07.2024, 9:21

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Белорусы внутри страны надеются на санкции и успехи Украины.

«Салідарнасць» спрашивает у белорусов в Беларуси – о жизни, новостях, ценах, настроении и планах на лето.

Имена собеседников из соображений безопасности изменены.

«Вроде бы упаковки те же, а внутри что-то совсем другое»

— На настроение людей в моем круге, например, влияет ситуация на фронте в Украине и то, как действуют санкции, — говорит Андрей.

Собеседник работает на частном предприятии. И до 2020 года, и после оценивает свое материальное состояние выше среднего.

— Россию вернули в 90-е годы, у них три курса, валютчики. Не сегодня-завтра это может случиться и в Беларуси, — рассуждает мужчина. — Санкции душат и Беларусь.

Лукашенко это подтверждает буквально в каждом своем выступлении. Не было ни одного спича, в котором он бы не упомянул санкции. Даже когда заявляет, что они всех якобы сделали сильнее, что им все равно, понятно, что ему очень сильно болит.

А как он недавно юлил перед китайцами — все указывает на то, что есть большие проблемы.

Также мы наблюдаем за фронтом. Когда США долго не давали деньги, настроения действительно были упаднические. Как только ситуация изменилась, мы сразу воспряли духом. Все эти последствия войны для России вселяют надежду. Вы же видите, сейчас я полон оптимизма, мы на подъеме: пошло оружие в Украину — раз, русских душат санкции — два.

И Лукашенко истерит. Недавно сказал, мол, я с народом договорюсь, я всегда с ним договаривался. Ну-ну, пусть попробует (смеется).

— Но ведь санкции душат не только режимы, но и всех людей. Вы лично ощущаете нехватку чего-то, что было раньше доступно?

— Я хожу в «Корону», «Green», регулярно заезжаем в гипермаркет «Соседи» на выезде из Минска. Понятно, что в этих магазинах ассортимент лучше, чем в «Хит», «Светофор» и «Грошык».

Не могу сказать, что мне чего-то сильно не хватает. Не стало итальянского прошутто, но вряд ли это заметил много кто (смеется).

Но меня в основном устраивает ассортимент белорусского мяса, мы берем свинину, курицу, индейку. В сравнении с прошлым годом цены поднялись, но лично для меня это не критично. Допустим, я постоянно беру на шашлык свиную шею, в прошлом году она стоила где-то 17 р/кг, сейчас — 18 р/кг.

Дефицита тоже нет, был период, когда пропадала курица, потом недолго был ажиотаж с яйцами, связанный с проблемами в России. Но сейчас все нормально.

Что касается промышленных товаров, то раньше всегда пользовался косметикой Nivea, потом вынужденно перешел на Gillette — в принципе, нормально.

Всю обувь — Puma, Adidas, Nike и остальное — покупаем за границей. Правда, мы и раньше все это покупали за границей, потому что в Беларуси, даже когда оно было, стоило дороже.

Подметил такую особенность: много товаров известных западных брендов, которые сейчас продаются у нас, отличаются по качеству от тех, которые мы, например, покупаем в Польше и других странах.

Это и итальянский кофе, и немецкие и бельгийские стиральные порошки, и немецкие машинные масла, и прочее. Вроде бы упаковки те же, а внутри что-то совсем другое.

Появился «бизнес», когда предлагают эти же товары, якобы оригинальные, но уже по другой цене, раза в три дороже. Вот такой он — «параллельный импорт».

— Мне не хватает вкусных испанских помидоров, этой зимой у нас были только турецкие, не понравились, — дополняет Андрея супруга Елена. — В этом году не было вкусных яблок. Появились польские, но не вкусные. На Комаровке есть наши белорусские — очень вкусные, но в магазинах такие почему-то не продаются. Больше нет капсул для кофе-машин, к которым мы привыкли.

По косметике могу добавить, что в Беларуси перестали продавать Dior и Chanel. Я ничего не имею против белорусской косметики, но у меня она вызывает аллергию.

«Интересная ситуация с белорусскими товарами»

Собеседники «Салідарнасці» подтверждают, что цены практически на все растут.

— Я понимаю, откуда они берут эти смешные цифры инфляции —5-6%, — говорит Андрей. — Они сдерживают цены на определенный перечень товаров и по этому перечню замеряют инфляцию. Реальная, думаю, минимум в два раза больше.

Интересная ситуация с белорусскими товарами. Чтобы распродать склады, составили огромный список того, что можно купить в кредит под 4%. Рекламируют это сейчас агрессивно «из каждого утюга».

Постоянно рассказывают, сколько человек уже воспользовались кредитом и как они этим довольны, мол, и вы не упустите свой шанс (смеется).

Судя по тому, что список таких товаров постоянно расширяют, дела у белорусских производителей идут не очень.

— Очень важный фактор качества жизни — медицина. Почувствовали ли вы изменения в этой сфере?

— В государственные клиники мы и раньше не обращались, — отвечает Елена. — Но из того, что я слышу от своих знакомых, которые сейчас живут в Польше, там попасть к государственному специалисту, пожалуй, сложнее, чем здесь.

В Беларуси ты все-таки можешь вызвать и врача на дом, и скорую. Двум знакомым недавно сделали достаточно сложные операции в наших больницах, все прошло удачно. Но есть нюанс… они приплачивали.

Мы лечимся в частных медцентрах, и цены, по сравнению с той же Польшей, вполне доступные.

— В то же время пришлось не так давно заехать в больницу в одном не самом отсталом районе Брестской области, мы ужаснулись, — продолжает Андрей. — Там не делают практически никаких исследований, потому что нет аппаратов. Узких специалистов тоже нет. Как там люди выживают, сложно представить.

«Россияне очень любят Гродно. Для них это, примерно, как выехать на Запад»

— Во время праздников и больших выходных машин с российскими номерами на наших дорогах может быть и 70%, — делится Андрей. — Россияне заполнили санатории и СПА-центры. В праздники никуда не попадешь.

Очень любят Гродно. Для них это, примерно, как выехать на Запад — архитектура, менталитет, костелы.

Из того, что я замечаю, к нам едут люди среднего достатка. Замашки у них традиционные российские: они наглые, любят поскандалить, предъявить претензии. Требуют какого-то суперсервиса.

Мы тоже любим отдыхать в популярном СПА-комплексе в Минске, постоянно слышим от россиян то им кофе не в такой чашке подали, то официанты не такие расторопные и прочее.

На дорогах ведут себя «по-московски», ездят очень агрессивно, не понимают, например, почему нужно стоять на светофоре, когда нет машин, приходится даже делать им замечания.

Если с кем-то осторожно поговоришь, как правило, они все за «СВО». Странно только, почему они с такой позицией в Беларуси, а не в Украине?

— Много людей из вашего окружения уехали?

— Много. Еще больше собирается. Но массово все-таки выезжали в 2020-2021 году. Теперь все прощупывают варианты. Однако если взрослые насчет себя раздумывают, то в том, что перспектив для молодежи здесь нет никаких, все сходятся. Поэтому дети уезжают у всех.

— Рассказывают, что настроения белорусов изменились, что люди стали угрюмыми, неразговорчивыми, и даже те, кто надеялся в 2020 году, успокоились и чуть ли не изменили свои взгляды. А как в вашем кругу?

— Все сидят тихонько, ждем выборы и понимаем, что до них все вокруг будут зачищать жэсточайше.

Опасно что-то говорить в малознакомых компаниях. Даже с некоторыми родственниками перестали общаться.

Ближний круг, наверное, у всех сузился до тех, кого можно считать надежным. Но в этом кругу мы все обсуждаем.

Дело в том, что люди, которые ходили на протесты, или даже не ходили, а поддерживали их морально, они ведь никуда не делись! Выехала только часть.

В целом, ситуация напряженная, кажется, что сжимается какая-то пружина.

Но я пытаюсь находить поводы для оптимизма. Например, люблю поехать понаблюдать, как строится польское посольство. А оно строится, вопреки всему. Не знаю почему, но в меня это вселяет надежду.

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