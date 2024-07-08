Генсек НАТО обрушился на Китай 3 8.07.2024, 9:26

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Йенс Столтенберг

Пекин хочет поражения Запада в Украине.

Китай хочет нанести поражение Западу в ходе военного конфликта в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Конфликт в Украине показывает, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным катализатором российской агрессии против Украины. Председатель Си [Цзиньпин] и Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу в Украине», — сказал Столтенберг в интервью CBS.

По его словам, победа России в войне против Украины «придаст смелости» Си Цзиньпину в Азии. Чтобы противостоять Китаю, США необходим Североатлантический альянс, подчеркнул Столтенберг. Он объяснил, что, хотя США сами по себе сильны, а их экономика составляют 25% мирового ВВП, вместе с союзниками по блоку эта доля увеличивается до 50% «мировой экономической и военной мощи».

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