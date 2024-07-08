Освобожденная из белорусской тюрьмы украинка: На границу везли с мешком на голове 1 8.07.2024, 9:39

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Наталья Захаренко

Наталья Захаренко рассказала детали обмена.

Украина с Россией в очередной раз обменялись военнопленными. В рамках этого обмена были освобождены 10 украинцев, пятеро из которых содержались в белорусских тюрьмах. Одна из освобожденных — жительница Чернигова Наталья Захаренко. Она рассказала свою историю «Свабодзе».

28 июня Украина вернула из российского плена 10 человек. Среди них было пять граждан Украины, арестованных на территории Беларуси. За посредничество в подготовке освобождения людей президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ватикан и Объединенные Арабские Эмираты.

«Еще пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома — в Украине», — написал Зеленский.

Наталью Захаренко, жительницу Чернигова, задержали в Беларуси в середине июля 2023 года. Весной 2024 года Гомельский областной суд признал ее виновной в «агентурной деятельности» и приговорил к 9 годам заключения. Суд был закрытым. Наталья, которая сейчас уже дома в Чернигове, после освобождения пообщалась со «Свабодай».

«Не дошла моя очередь»

В 2022—2023 году Наталья практически ежемесячно ездила в белорусский Мозырь через Польшу. Она перевозила людей, документы, вещи. Граница Беларуси с Украиной после вторжения России закрыта, поэтому услуги Натальи пользовались спросом. Она говорит, что часто вывозила белорусов в Украину, к родственникам. Практически год к Наталье не было претензий у белорусских властей. Но в июле 2023 года она внезапно исчезла в Мозыре. Нашлась в гомельском СИЗО.

Наталья рассказала «Свабодзе», что в Мозыре останавливалась у подруги Ларисы Крупа. Ее также схватили, обвинили в «недонесении о преступлении». На суде Наталья получила 9 лет за «агентурную деятельность», подруга — штраф в 100 базовых за «недонесение».

«Я ездила, меня не трогали, до меня просто не дошла очередь. Тут же, как говорят, пришло время. Меня схватили, когда я уже 10 дней была в Мозыре. На 6 суток бросили в ИВС в Гомеле, потом перевели в СИЗО», — вспоминает арест украинка.

Обвинения она называет «полным трэшем, бредом, высосанным из пальца». Наталья считает, что ее наказали за то, что много белорусов вывезла в Украину и часто пересекала границу.

«Суд был закрытым, делайте выводы сами — чтобы никто на него не попал, никто не слышал, что там было, никаких доказательств нет», — говорит Наталья.

Она отмечает, что обвинения белорусок, с которыми она сидела в СИЗО, стали просто шоком для нее.

«Человек написал где-то «рашисты» — получил год, другой написал комментарий из трех слов — получил два с половиной года, поставил «лайк» — полтора года. У меня просто нет слов! Я просто в шоке», — ужасается украинка.

«На суде хотела крикнуть «Слава Украине!»

Наталья говорит, что на суде и во время приговора пила успокаивающие средства — валерьянку, чтобы «не начать выступать».

«Потому что на приговоре Мне хотелось крикнуть «Слава Украине», да я побоялась, что еще лет пять дополнительно получу», — вспоминает бывшая заключенная. Она говорит, что статья «агентурная деятельность» в СИЗО считается политической и поэтому отношение к таким заключенным соответствующее. По словам Натальи, к такой статье трудно найти адвоката, все отказываются. У нее был защитник, и она считает это чудом.

От разных конвойных было разное отношение к политическим. Некоторые «старались» и каждый час заставляли отчитываться конвойному — имя, фамилию, по какой статье сидишь, рассказывает Наталья.

«Обязательно надо было добавлять: «Склонна к экстремистской и другой деструктивной деятельности». «Прости Господи», — добавляла я», — вспоминает украинка.

После приговора, Наталья готовилась к этапу в женскую колонию, уже собрала вещи, сумки, ждала отправки.

Но за ней пришли и приказали: «С вещами на выход». Наталья думала, что ее переводят в другую камеру. Женщину посадили в «бусик» и повезли куда-то, ничего не говоря. На голову одели мешок, в уши — беруши.

Вместе с Натальей в «бусик» попали военнопленные из России и ее соседка из Чернигова, Людмила Гончаренко. Она также иногда ездила в Беларусь, ее тоже задержали, обвинили в «агентурной деятельности» и дали 3 года колонии. На момент освобождения Людмила уже была в гомельской женской колонии.

«Только буквально за час до границы нам сообщили, что нас передадут в Украину, по обмену. У меня был такой шок, так тряслись руки, что я не могла выпить воды, залила всю футболку. У меня была истерика, я думала, что это какой-то сон», — отмечает Наталья.

«Я до сих пор не пришла в себя»

Наталья рассказывает, что на белорусскую сторону границы с Украины доставили троих военных — россиян, бывших в плену, и одного священника. Россияне были на инвалидных колясках. Но коляски нужно было вернуть украинской стороне. Поэтому украинцы, включая Наталью, взяли те коляски и покатили их обратно. На коляски они положили свои вещи. Потом всех посадили на вертолет и они улетели в Киев. «Все было как в блокбастере», — смеется Наталья.

Она вспоминает, что после слов об обмене и возвращении в Украину у нее было только одно желание — позвонить матери и сказать: «Мама, я дома». «Я до сих пор не пришла в себя, словно во сне все. Пошла в город, там людей столько, автомобилей! Я растерялась, не знаю — куда руки деть? Или сзади держать, как в тюрьме, или в карманы пихать их», — рассказывает Наталья.

Собеседница добавила, что в тюрьме у нее пошатнулось здоровье — упало зрение, болит спина, так как ежедневно можно было только сидеть, нельзя было лежать.

«Таблетку там, хоть какой анальгин, не допросись. У меня давление было: с шести утра до половины десятого вечера ждала, чтобы его просто померили. Ну как там меряют — сунешь руку в «кормушку» и так с горем пополам меряют», — вспоминает украинка.

Она думает, что еще долгое время будет отходить от последней поездки в Беларусь. На вопрос, поедете ли туда когда-нибудь снова, Наталья в шутку отвечает: «Только если вместе с вами, или если вас туда нужно завезти».

«Как у вас там говорят? «Не сидел — не белорус»? — говорит Наталья. — Да, но это реально ужас, за что там сажают людей. Я и раньше знала, что там делается, но даже не знала, что за какой-то бред могу попасть за решетку».

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