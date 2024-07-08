В России составили базу уехавших из страны

В России составили базу уехавших из страны1
- 8.07.2024, 9:43
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В ней даже есть графа «причина отъезда».
Один из популярных сервисов по поиску данных людей в слитых базах составил список покинувших страну россиян. В базе собраны данные об уехавших из страны после начала войны, мобилизации и мятежа Евгения Пригожина, сообщает «Агентство».
База получила название «Покинувшие РФ 2022-2024». В ней содержатся имена, дата рождения, направление и «причина» отъезда из России.
Массив сформирован из списков авиакомпаний, лиц, которые выехали из страны более чем на два месяца. «Информация о физических лицах, которые покинули пределы страны пешим, морским, автомобильным путем у нас тоже учтена», — уточнили в сервисе.
Базу сформировали сами сотрудники агрегатора. Назвать источник данных представитель сервиса отказался. Базу, предположительно, могли создать в последние три месяца.