В России составили базу уехавших из страны 1 8.07.2024, 9:43

4,322

В ней даже есть графа «причина отъезда».

Один из популярных сервисов по поиску данных людей в слитых базах составил список покинувших страну россиян. В базе собраны данные об уехавших из страны после начала войны, мобилизации и мятежа Евгения Пригожина, сообщает «Агентство».

База получила название «Покинувшие РФ 2022-2024». В ней содержатся имена, дата рождения, направление и «причина» отъезда из России.

Массив сформирован из списков авиакомпаний, лиц, которые выехали из страны более чем на два месяца. «Информация о физических лицах, которые покинули пределы страны пешим, морским, автомобильным путем у нас тоже учтена», — уточнили в сервисе.

Базу сформировали сами сотрудники агрегатора. Назвать источник данных представитель сервиса отказался. Базу, предположительно, могли создать в последние три месяца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com