закрыть
8 июля 2024, понедельник, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России составили базу уехавших из страны

1
  • 8.07.2024, 9:43
  • 4,322
В России составили базу уехавших из страны

В ней даже есть графа «причина отъезда».

Один из популярных сервисов по поиску данных людей в слитых базах составил список покинувших страну россиян. В базе собраны данные об уехавших из страны после начала войны, мобилизации и мятежа Евгения Пригожина, сообщает «Агентство».

База получила название «Покинувшие РФ 2022-2024». В ней содержатся имена, дата рождения, направление и «причина» отъезда из России.

Массив сформирован из списков авиакомпаний, лиц, которые выехали из страны более чем на два месяца. «Информация о физических лицах, которые покинули пределы страны пешим, морским, автомобильным путем у нас тоже учтена», — уточнили в сервисе.

Базу сформировали сами сотрудники агрегатора. Назвать источник данных представитель сервиса отказался. Базу, предположительно, могли создать в последние три месяца.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох