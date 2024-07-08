ВСУ могут «взять в котел» россиян на Донбассе 8.07.2024, 10:01

2,586

Украинский офицер рассказал, на каком участке фронта.

В районе Очеретино Донецкой области Вооруженные силы Украины теоретически могут «взять в котел» российскую группировку. Об этом сообщил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью «Обозревателю».

По его словам, для того, чтобы остановить продвижение ВС РФ на Покровском и Торецком направлениях Силам обороны нужно больше личного состава и техники.

«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения военной теории, то враг этим своим выступлением, которое он делает в районе Очеретино, может сделать себе очень плохо, если мы сможем его здесь отрезать», — сказал Андрей Крамаров.

Он отметил, что при достаточном количестве сил и техники это выступление можно будет перерезать, в частности, по трассе.

«Как говорят россияне, «взять в котел». Теоретически у нас такая возможность есть. Практически пока, к сожалению, нет», — пояснил военный.

Кроме этого, на этом участке фронта противник расширяет плацдарм. Крамаров отметил, что оккупанты пытаются наступать в районе Нью-Йорка, чтобы расширить фронт для того, чтобы к нему никто не зашел в тыл. Враг пытается захватить трассу, которая является основным сообщением от Константиновки до Часового Яра. Город продолжает стоять несмотря на то, что оккупанты стерли с лица земли еще один его район, а дальше за ним идет естественная преграда, которую сложно перейти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com