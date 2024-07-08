ВСУ могут «взять в котел» россиян на Донбассе
- 8.07.2024, 10:01
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Украинский офицер рассказал, на каком участке фронта.
В районе Очеретино Донецкой области Вооруженные силы Украины теоретически могут «взять в котел» российскую группировку. Об этом сообщил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью «Обозревателю».
По его словам, для того, чтобы остановить продвижение ВС РФ на Покровском и Торецком направлениях Силам обороны нужно больше личного состава и техники.
«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения военной теории, то враг этим своим выступлением, которое он делает в районе Очеретино, может сделать себе очень плохо, если мы сможем его здесь отрезать», — сказал Андрей Крамаров.
Он отметил, что при достаточном количестве сил и техники это выступление можно будет перерезать, в частности, по трассе.
«Как говорят россияне, «взять в котел». Теоретически у нас такая возможность есть. Практически пока, к сожалению, нет», — пояснил военный.
Кроме этого, на этом участке фронта противник расширяет плацдарм. Крамаров отметил, что оккупанты пытаются наступать в районе Нью-Йорка, чтобы расширить фронт для того, чтобы к нему никто не зашел в тыл. Враг пытается захватить трассу, которая является основным сообщением от Константиновки до Часового Яра. Город продолжает стоять несмотря на то, что оккупанты стерли с лица земли еще один его район, а дальше за ним идет естественная преграда, которую сложно перейти.