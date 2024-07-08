Врачи предлагают белорусам лечиться «фуфломицином» 3 8.07.2024, 10:07

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Список бесполезных препаратов.

«Белые халаты» продолжают обзор лекарственных препаратов с недоказанной эффективностью, которые часто называют «фуфломицинами». На этот раз инфоповодом для изучения очередного списка стала статья, опубликованная на сайте Первой городской поликлиники в Гродно. Называлась она смело: «Лучшие успокоительные для нервной системы». Что же вошло в перечень «лучших»?

Персен — в таблетке этого лекарства, произведенного в Словении, вы найдете такие травы, как мята, валериана и мелисса. Звучат знакомые названия и хочется верить в результат, правда? В статье написано, что это «успокоительное средство, давно назначаемое врачами и отлично себя зарекомендовавшее». Проблема в том, что никаких убедительных доказательств того, что валериана успокаивает, нет. Вот последний систематический обзор с метаанализом, где не нашли эффекта от трав, входящих в состав этой таблетки.

Еще одна проблема заключается в том, что в подобных таблетках будет сильно «плавать» качество. Концентрация отдельных веществ в валериане может отличаться в зависимости от почвы, на которой она произрастала, и даже количества солнечных дней, выпавших на период роста. А это значит, что сложно контролировать дозировку.

Если же говорить конкретно про препарат Персен — про него вы вообще не найдете ни одной статьи на PubMed — одной из самых больших баз данных, которая публикует исследования в области медицины.

Ново-Пассит — лекарство, которое, по мнению авторов статьи, обладает комплексным действием: подавляет беспокойство и успокаивает. Всего в составе Новопассита заявлено семь лекарственных растений: хмель, зверобой, мелисса, бузина, валериана, боярышник, страстоцвет, а также вещество гвайфенезин. Если мы обратимся на PubMed, то увидим, что этому лекарству посвящена одна статья 2002 года на русском языке. Правда, она касается изучения трупного материала и никакого отношения к здоровью человека не имеет.

Мы вновь видим большой набор трав, которые абсолютно рандомно могут повлиять на ваше здоровье: кого-то успокоить, кого-то, наоборот, привести в тонус, у кого-то возникнет сонливость, а у кого-то — аллергия. Такого рода «лечение» можно сравнить с игрой в рулетку, и, конечно, оно не может быть расценено как эффективное.

Отдельно остановимся на зверобое, который содержит достаточно сильно действующее вещество гиперфорин, являющееся аналогом антидепрессантов. Иногда зверобой может использоваться как препарат монотерапии при легкой депрессии, но его практически никогда не назначают, ведь он сильно меняет активность ферментов печени и может повлиять на эффективность других препаратов, если вы принимаете их параллельно. Также зверобой повышает светочувствительность, а еще при регулярном приеме это растение может вызывать снижение потенции.

Тенотен — препарат в статье отрекомендован как успокаивающее, которое снимает тревогу, но не затормаживает и не вызывает сонливости. На самом деле, это гомеопатическое средство, которое маскируется под лекарство. Какой состав у этого «лекарства»? В нем нет действующих веществ, вернее, в соответствии с концепцией гомеопатии, оно когда-то было, но растворено в воде в настолько высокой пропорции, что речь идет буквально о молекулах. В разделе «фармакокинетика» описания препарата сказано: «чувствительность современных физико-химических методов анализа не позволяет оценить содержание действующего вещества в физиологических жидкостях, органах и тканях специфического состава препарата». То есть, сами авторы признают, что количество действующего вещества настолько мало, что выявить его не представляется возможным.

На PubMed Тенотену посвящено 24 статьи, среди которых даже есть 8 с рандомизированными контролируемыми испытаниями. Правда, все эти статьи написаны авторами-выходцами из постсоветского пространства и опубликованы в медицинских журналах, не являющихся мейнстримовыми.

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