В ход пошла нелепость2
- Андрей Окунь
- 8.07.2024, 10:09
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Глубоких смыслов эта война так и не родила.
Когда нет реальной мотивации, выдумывается всякая нелепость. Мэр города Моршанск в Тамбовской области Алексей Банников объяснил плачущей девушке, за что погиб ее брат:
«Чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была — вот за все за это погиб ваш брат».
Ведь за такие базовые вещи надо именно умирать, никак не жить. Если бы мэр мог, он наверняка сказал бы, что брат девушки умер за нечто более важное, а не обыденную повседневность. Но глубоких смыслов эта война так и не родила, поэтому в ход пошла нелепость.
А вообще в словах мэра скрыт сакральный смысл. Вот из его города забрали неизвестного брата, убили на войне. Бог войны получил свою жертву, и за это теперь город благодарить будут: спортивные площадки построят, мост наконец отремонтируют.
По-другому бюджеты России уже не распределяются. Сначала норма по высланным на фронт солдатам, а потом и о благоустройстве поговорить можно.
Андрей Окунь, Telegram