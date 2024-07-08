У жителя Калинковичей изъяли целый арсенал оружия 8 8.07.2024, 10:14

2,838

Понадобилась поддержка спецназа.

Гомельская милиция отчиталась об изъятии арсенала у жителя Калинковичей. К мужчине нагрянули сотрудники Калинковичского РОВД при поддержке спецназа, которые получили информацию о возможной причастности 41-летнего жителя города к незаконному хранению оружия и боеприпасов.

В ходе обыска были изъяты ружье марки ИЖ-43М, составные части гладкоствольного ружья, газовый пистолет, две пневматические винтовки и 11 патронов, а также две банки с бездымным порохом массой более 220 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com