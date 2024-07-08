У жителя Калинковичей изъяли целый арсенал оружия

У жителя Калинковичей изъяли целый арсенал оружия8
- 8.07.2024, 10:14
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Понадобилась поддержка спецназа.
Гомельская милиция отчиталась об изъятии арсенала у жителя Калинковичей. К мужчине нагрянули сотрудники Калинковичского РОВД при поддержке спецназа, которые получили информацию о возможной причастности 41-летнего жителя города к незаконному хранению оружия и боеприпасов.
В ходе обыска были изъяты ружье марки ИЖ-43М, составные части гладкоствольного ружья, газовый пистолет, две пневматические винтовки и 11 патронов, а также две банки с бездымным порохом массой более 220 граммов.
Возбуждено уголовное дело по статье за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.