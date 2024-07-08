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У жителя Калинковичей изъяли целый арсенал оружия

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  • 8.07.2024, 10:14
  • 2,838
У жителя Калинковичей изъяли целый арсенал оружия

Понадобилась поддержка спецназа.

Гомельская милиция отчиталась об изъятии арсенала у жителя Калинковичей. К мужчине нагрянули сотрудники Калинковичского РОВД при поддержке спецназа, которые получили информацию о возможной причастности 41-летнего жителя города к незаконному хранению оружия и боеприпасов.

В ходе обыска были изъяты ружье марки ИЖ-43М, составные части гладкоствольного ружья, газовый пистолет, две пневматические винтовки и 11 патронов, а также две банки с бездымным порохом массой более 220 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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