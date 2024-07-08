Составлен рейтинг лучших б/у смартфонов для покупки в 2024 году 1 8.07.2024, 10:19

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В список попали модели как на базе Android, так и iPhone.

Редакторы популярного портала Tom's Guide поделились топом смартфонов, которые в 2024 году можно смело приобретать на вторичном рынке. Всего в рейтинг попало 5 смартфонов, как на базе Android, так и iPhone, пишет УНИАН.

Аналитики говорят, что в последние пару лет мобильный рынок демонстрирует расширение сегмента б/у – все чаще вместо покупки нового смартфона среднего класса пользователи отдают предпочтение подержанному флагману.

В первую очередь эксперты выделили iPhone 14. Он поставляется с хорошим ярким дисплеем, топовой производительностью, отличным временем батареи и одними из лучших камер на рынке. iPhone 14 стоит на $100 дешевле iPhone 15, а покупка подержанного позволит сэкономить еще больше.

Также из продукции Apple стоит обратить внимание на iPhone SE 2. Он имеет не только доступную цену, но и обладает оптимальной производительностью и камерами. А поскольку смартфон вышел только в 2020, он будет получать свежие версии iOS еще несколько лет.

Samsung Galaxy S23 назвали лучшим подержанным Android-смартфоном. Это прошлогодний флагман, обладающий всеми необходимыми фичами: надежные камеры, яркий цветной дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 2, производительности которого обычным пользователям хватит за глаза, и многое другое. И все это за гораздо более низкую цену, чем Galaxy S24.

Еще один б/у смартфон, заслуживающий внимания, это Google Pixel 7. Он предлагает широкий набор функций за меньшую цену, чем другие флагманы – это великолепный яркий дисплей, искуственный интеллект, потрясающие камеры и ранний доступ к обновлениям Android.

Замыкает топ-5 «джокер» в лице OnePlus 11, который за полтора года успел неплохо подешеветь, но с большинством задач все равно справляется не хуже обновленной версии. OnePlus любят за отличное время автономной работы, великолепный дизайн, крутые камеры и оболочку Oxygen OS.

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