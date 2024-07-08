Россияне будут вынуждены остановиться
- Алексей Копытько
- 8.07.2024, 10:30
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Через два месяца.
В собранной нами статистике потерь российских оккупантов Бурятия опустилась на 9 место по абсолютному числу убитых. Также ее обошел Сахалин в относительных числах.
В последнюю неделю июня количество публично признанных убитых на войне против Украины в Северо-Западном федеральном округе было вдвое больше, чем в первую неделю месяца. Июль продемонстрирует, тенденция ли это. «Результаты» активности на Харьковщине должны проявиться.
Потери на Дальнем Востоке сравнительно выше. Особенно удручает ситуация на Сахалине, где относительные потери в 2,6 раза выше, чем в соседнем Приморском крае.
Подчеркну еще раз. Это те убитые, которых публично показали в самой России. То есть это наименьшая подтвержденная цифра убитых. Реальное их число – больше минимум в 2 раза. Эту гипотезу подтверждают и данные «Медиазоны» и BBC. Их моделирование на основе реестра наследственных дел России дает наиболее вероятную цифру убитых в 120 тысяч человек.
Если добавить к ним пропавших без вести (большинство убиты), пленных, выбывших навсегда из-за тяжелых ранений, погибших и списанных по другим причинам – получится общая цифра безвозвратных потерь российской армии. По нашим оценкам она находится в диапазоне 200 – 250 тысяч человек. Санитарные потери уже трудно интерпретировать.
За 6 месяцев 2024 года в России публично показали 19 995 убитых. Это 109,9 убитых в день. Часть из них касается более ранних периодов, поэтому получаем все то же искомое число – россияне готовы признавать около 100 убитых в день. Эта цифра стабильна уже полтора года, хотя интенсивность боев была разная и есть тенденция к росту потерь. В 2023 году убитых было больше, чем в 2022 году, а в 2024 году темп выше, чем в 2023.
На днях Дмитрий Медведев заявил, что за 6 месяцев контракты с минобороны России заключили 190 тысяч человек, то есть около 1000 в день и 30 тысяч в месяц. Цифры показывают: при заявленной россиянами цифре пополнения – около 30 тысяч в месяц – примерно столько же выбывает.
Если смотреть только на эти цифры с поправкой на динамику у нас, можно прогнозировать, что россияне смогут давить еще около 2 месяцев. Потом они будут вынуждены остановиться, если не применят какие-то новые ходы пополнения войск (массовые электронные повестки, превращение срочников в контрактников и т.д.).
В мае у нас были проблемы в плане боеприпасов (стало лучше), а теперь аналогичная ситуация в плане людей.
В эти условные 2 месяца возможны срывы, скорее всего, еще будут территориальные потери. Но важнее:
сколько удастся ликвидировать оккупантов;
насколько удастся сохранить ядро нашей армии.
Именно этим будет определяться тональность дискуссии вокруг формата переговоров и их сути. Турбулентность растет. Но есть все шансы сломать путинский блеф. Итак, меньше рефлексии на тему мира, больше усилий в повседневную рутину.
Алексей Копытько, «Фейсбук»