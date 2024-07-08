Россияне будут вынуждены остановиться Алексей Копытько

8.07.2024, 10:30

4,336

Алексей Копытько

Через два месяца.

В собранной нами статистике потерь российских оккупантов Бурятия опустилась на 9 место по абсолютному числу убитых. Также ее обошел Сахалин в относительных числах.

В последнюю неделю июня количество публично признанных убитых на войне против Украины в Северо-Западном федеральном округе было вдвое больше, чем в первую неделю месяца. Июль продемонстрирует, тенденция ли это. «Результаты» активности на Харьковщине должны проявиться.

Потери на Дальнем Востоке сравнительно выше. Особенно удручает ситуация на Сахалине, где относительные потери в 2,6 раза выше, чем в соседнем Приморском крае.

Подчеркну еще раз. Это те убитые, которых публично показали в самой России. То есть это наименьшая подтвержденная цифра убитых. Реальное их число – больше минимум в 2 раза. Эту гипотезу подтверждают и данные «Медиазоны» и BBC. Их моделирование на основе реестра наследственных дел России дает наиболее вероятную цифру убитых в 120 тысяч человек.

Если добавить к ним пропавших без вести (большинство убиты), пленных, выбывших навсегда из-за тяжелых ранений, погибших и списанных по другим причинам – получится общая цифра безвозвратных потерь российской армии. По нашим оценкам она находится в диапазоне 200 – 250 тысяч человек. Санитарные потери уже трудно интерпретировать.

За 6 месяцев 2024 года в России публично показали 19 995 убитых. Это 109,9 убитых в день. Часть из них касается более ранних периодов, поэтому получаем все то же искомое число – россияне готовы признавать около 100 убитых в день. Эта цифра стабильна уже полтора года, хотя интенсивность боев была разная и есть тенденция к росту потерь. В 2023 году убитых было больше, чем в 2022 году, а в 2024 году темп выше, чем в 2023.

На днях Дмитрий Медведев заявил, что за 6 месяцев контракты с минобороны России заключили 190 тысяч человек, то есть около 1000 в день и 30 тысяч в месяц. Цифры показывают: при заявленной россиянами цифре пополнения – около 30 тысяч в месяц – примерно столько же выбывает.

Если смотреть только на эти цифры с поправкой на динамику у нас, можно прогнозировать, что россияне смогут давить еще около 2 месяцев. Потом они будут вынуждены остановиться, если не применят какие-то новые ходы пополнения войск (массовые электронные повестки, превращение срочников в контрактников и т.д.).

В мае у нас были проблемы в плане боеприпасов (стало лучше), а теперь аналогичная ситуация в плане людей.

В эти условные 2 месяца возможны срывы, скорее всего, еще будут территориальные потери. Но важнее:

сколько удастся ликвидировать оккупантов;

насколько удастся сохранить ядро нашей армии.

Именно этим будет определяться тональность дискуссии вокруг формата переговоров и их сути. Турбулентность растет. Но есть все шансы сломать путинский блеф. Итак, меньше рефлексии на тему мира, больше усилий в повседневную рутину.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com