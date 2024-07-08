Подросток из Могилева заработал на криптовалюте 26 000 рублей 1 8.07.2024, 10:34

1,922

иллюстративное фото

Но деньги у него забрали.

Подросток из Могилева на протяжении месяца проводил операции по купле-продаже криптовалюты на специализированных биржах. 17-летнему учащемуся одного из колледжей областного центра таким образом удалось заработать более 26 000 белорусских рублей.

Полученную прибыль предприимчивый юноша выводил через счета, открытые в различных банках на свое имя.

В какой-то момент юношей заинтересовались сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РОВД Могилева и пресекли незаконную деятельность по обороту криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД.

Подростка привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Санкцией статьи предусмотрен крупный штраф (в милиции не назвали его сумму. — Прим. ред.) и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com