Подросток из Могилева заработал на криптовалюте 26 000 рублей

Подросток из Могилева заработал на криптовалюте 26 000 рублей1
- 8.07.2024, 10:34
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Но деньги у него забрали.
Подросток из Могилева на протяжении месяца проводил операции по купле-продаже криптовалюты на специализированных биржах. 17-летнему учащемуся одного из колледжей областного центра таким образом удалось заработать более 26 000 белорусских рублей.
Полученную прибыль предприимчивый юноша выводил через счета, открытые в различных банках на свое имя.
В какой-то момент юношей заинтересовались сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РОВД Могилева и пресекли незаконную деятельность по обороту криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД.
Подростка привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Санкцией статьи предусмотрен крупный штраф (в милиции не назвали его сумму. — Прим. ред.) и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы.