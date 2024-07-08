Украинский офицер: Отморозок Лукашенко понимает, что полетят ракеты 8.07.2024, 10:47

1,976

Коллаж: Charter97.org

Придется прятаться в бункере.

Может ли Лукашенко пойти на военные провокации против Украины? Такой вопрос сайт Charter97.org задал майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Провокации вполне возможны. Только это будут провокации российских войск под шевронами и флагами Беларуси. Путину было бы на руку, чтобы Беларусь была втянута в войну.

Но я бы не советовал Лукашенко идти на провокации, потому что мы будем наносить удары в ответ. Мы это имеем право делать для самообороны.

Посмотрю, в каком бункере он будет прятаться, когда мы будем наносить удары ракетами союзников. Шансов у него нет. Даже такой отморозок, как Лукашенко, это понимает. Его заявления — на уровне уличной шпаны. Неинтересно и несолидно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com