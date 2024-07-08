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Украинский офицер: Отморозок Лукашенко понимает, что полетят ракеты

  • 8.07.2024, 10:47
  • 1,976
Украинский офицер: Отморозок Лукашенко понимает, что полетят ракеты
Коллаж: Charter97.org

Придется прятаться в бункере.

Может ли Лукашенко пойти на военные провокации против Украины? Такой вопрос сайт Charter97.org задал майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Провокации вполне возможны. Только это будут провокации российских войск под шевронами и флагами Беларуси. Путину было бы на руку, чтобы Беларусь была втянута в войну.

Но я бы не советовал Лукашенко идти на провокации, потому что мы будем наносить удары в ответ. Мы это имеем право делать для самообороны.

Посмотрю, в каком бункере он будет прятаться, когда мы будем наносить удары ракетами союзников. Шансов у него нет. Даже такой отморозок, как Лукашенко, это понимает. Его заявления — на уровне уличной шпаны. Неинтересно и несолидно.

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