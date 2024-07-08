Орбан из Пекина летит в Вашингтон

Орбан из Пекина летит в Вашингтон1
- 8.07.2024, 10:50
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К Трампу?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправляется из Китая в США. 9-11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО.
«Следующая остановка — Вашингтон», — написал он в Instagram.
До Китая Орбан посетил Украину и Россию, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Свое турне венгерский премьер-министр назвал «миссией мира».
Возможно, премьер Венгрии отправился к экс-президенту США, кандидату на пост главы Белого дома Дональду Трампу. Двух политиков связывают хорошие личные отношения.