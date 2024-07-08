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«Оказалось, им так понравилось, что они решили сами туда переехать»

  • 8.07.2024, 10:53
«Оказалось, им так понравилось, что они решили сами туда переехать»

Строитель из Минска рассказал, как снимал жилье без отделки «за ремонт».

Обоюдные договоренности иногда утрачивают силу раньше срока. Нередко такие ситуации происходят между арендатором жилья и собственником. Минчанин рассказал агентству «Минск-Новости», как он два раза безвозмездно сделал ремонт в квартирах, а после хозяева попросили его съехать.

С Михаилом произошли два почти одинаковых случая, которые он до сих пор старается вспоминать как можно реже. Кто-то скажет, что жизнь молодого человека ничему не учит, вот и наступил дважды на одни и те же грабли. Михаил же списывает случившееся на свою излишнюю доверчивость и желание сэкономить.

Верить, но не безоговорочно

— Я родился и вырос в Минске. До 22 лет жил с родителями и сестрой в двухкомнатной квартире в Зеленом Луге. Пока учился в вузе, во время каникул подрабатывал на стройке, а после его окончания устроился в одну небезызвестную строительную организацию. В вопросах ремонта, без лишней скромности, разбираюсь на профессиональном уровне, — рассказал собеседник. — Через несколько месяцев после трудоустройства решил, что пора съезжать от мамы с папой и начинать жить самостоятельно. Приступил к поиску подходящей квартиры. Требования у меня были самыми обычными: возле метро, приемлемый ремонт, наличие базового набора исправной бытовой техники и адекватная стоимость. Спустя две недели результатов по-прежнему не было.

Знакомый прораб на одной из стройплощадок поделился с молодым человеком, что живет в съемной квартире и не платит за нее, причем даже за коммуналку. Оказалось, встречаются на рынке аренды варианты, когда жилье сдают в новых домах, но без отделки. Или ремонт уже многое видел на своем веку, но хозяевам не до этого. Тогда они предоставляют жилплощадь, а арендатор постепенно делает там ремонт и живет безвозмездно как минимум пока не компенсирует затраты.

Михаил решил, что для молодого рукастого специалиста такие варианты самые подходящие. Спустя время ему на глаза попалось объявление о поиске жильцов в квартиру с «голыми» стенами, но с готовыми инженерными сетями в недавно сданном доме.

— Я созвонился с владельцами — супружеской парой, чтобы уточнить детали. Они рассказали, что квадратными метрами обеспечены, а это жилье купили для сдачи в аренду. Из-за занятости на работе нет времени и желания заниматься обустройством. Позже мы встретились, я посмотрел квартиру и согласился на переезд. Условие — делаю ремонт и остаюсь там жить после, — дополнил собеседник. — Однушка была подготовлена строителями под чистовую отделку. Правда, я нашел некоторые огрехи и решил сам их постепенно исправлять. Так и жил полгода: сначала трудился на работе, а потом — дома. Пришлось в некоторых местах ровнять стены, красить их или клеить обои, укладывать ламинат на пол, облагораживать потолки, покупать мебель. Отмечу: в покупке последней супруги частично участвовали финансово, но выбирал, заказывал, принимал доставки и собирал ее только я.

Хозяева редко беспокоили молодого человека, заходили раз в 2−3 месяца. Он признается, что к делу подошел ответственно и увлекся процессом. Экспериментировал с материалами, фактурами и цветами. Конечно, изначально согласовал с владельцами, как квартира будет выглядеть в итоге: принес им распечатку визуализации, которую сам сделал с помощью компьютерной программы, — их все устроило.

После завершения работ собственники пришли оценить результат. Они удивились навыкам Михаила и разрешили ему еще шесть месяцев жить бесплатно, чтобы компенсировать затраты, а потом — за адекватную ежемесячную сумму.

— Мне понравился полученный результат, съезжать не планировал, — уточнил минчанин. — Однако через два месяца позвонила хозяйка и сообщила, что у меня есть две недели на поиск нового жилья, а сумму, которую они остались должны, компенсируют. Оказалось, им так понравился ремонт, что они решили сами туда переехать. Я был в шоке, из-за усталости не стал ничего оперативно искать. Подумал: первое время поживу у родителей, немного передохну и спокойно найду что-то подходящее.

И снова здравствуйте!

Вторая похожая история произошла через полтора года. Однако главное условие не менялось: парень делает ремонт и продолжает жить в квартире.

— Дальние родственники моего знакомого из агрогородка в Брестской области получили в наследство двушку в Минске. Бывшая владелица делала там ремонт еще в 1990-х, поэтому в 2017-м он не только морально устарел, но и просился на «вечный покой». У новых собственников финансов для выполнения работ не было, поэтому они искали трудягу с бесплатным проживанием. Я снова согласился, предварительно обговорив все детали. Договор на аренду составили на два года, налог они сами платили, — рассказал Михаил. — В той квартире пришлось повозиться уже подольше: выбросить старые мебель и вещи, расчистить и подготовить каждое пространство под новую отделку и выполнить ее, поменять сантехнику и плитку. Конечно, я всем занимался поэтапно. На этот раз уже никуда не спешил. Правда, довольно быстро отремонтировал одну жилую комнату, где и расположился.

Собственники за время ремонта ни разу не появились на пороге, но периодически звонили, чтобы узнать, на каком этапе работы.

— Материалы я использовал качественные, следил за тем, чтобы гармонировали цвета в интерьере. За полтора года почти все доделал в спокойном темпе, оставались детали, — рассказал собеседник. — За несколько недель до истечения срока договора аренды владельцы приехали посмотреть, что стало с их квартирой. Обсыпали меня комплиментами с ног до головы, задавали уточняющие вопросы, все разузнали и уехали. Через два дня позвонил хозяин и сказал, что изначально они хотели сдавать жилье в первоначальном виде, дабы накопить на ремонт. Но, раз подвернулся такой случай и вопрос новой отделки больше не актуален, они хотят, чтобы в эту квартиру из общежития переехала их дочь-студентка, которая училась в Минске. Поэтому будут мне сильно признательны, если я в течение месяца, а лучше раньше съеду. Пытался с ним договориться — бесполезно.

Молодой человек нашел жилье с адекватным ремонтом поближе к работе и оперативно съехал.

— Конечно, это не самые приятные истории в моей жизни. Да, я вложил много времени, усилий, денег, а развитие ситуации получилось не таким, как мы изначально договаривались с собственниками. Но я уже спокойно отношусь к этому опыту, хотя первое время меня мучил вопрос: «Зачем они довольно жестоко со мной поступили?» Даже нашел положительный момент — теперь у меня есть огромный практический опыт в выполнении строительных и отделочных работ, еще и в дизайне. Кстати, он мне пригодился, когда я приобрел и обустраивал свое жилье, — подытожил Михаил.

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