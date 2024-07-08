«Оказалось, им так понравилось, что они решили сами туда переехать» 8.07.2024, 10:53

Строитель из Минска рассказал, как снимал жилье без отделки «за ремонт».

Обоюдные договоренности иногда утрачивают силу раньше срока. Нередко такие ситуации происходят между арендатором жилья и собственником. Минчанин рассказал агентству «Минск-Новости», как он два раза безвозмездно сделал ремонт в квартирах, а после хозяева попросили его съехать.

С Михаилом произошли два почти одинаковых случая, которые он до сих пор старается вспоминать как можно реже. Кто-то скажет, что жизнь молодого человека ничему не учит, вот и наступил дважды на одни и те же грабли. Михаил же списывает случившееся на свою излишнюю доверчивость и желание сэкономить.

Верить, но не безоговорочно

— Я родился и вырос в Минске. До 22 лет жил с родителями и сестрой в двухкомнатной квартире в Зеленом Луге. Пока учился в вузе, во время каникул подрабатывал на стройке, а после его окончания устроился в одну небезызвестную строительную организацию. В вопросах ремонта, без лишней скромности, разбираюсь на профессиональном уровне, — рассказал собеседник. — Через несколько месяцев после трудоустройства решил, что пора съезжать от мамы с папой и начинать жить самостоятельно. Приступил к поиску подходящей квартиры. Требования у меня были самыми обычными: возле метро, приемлемый ремонт, наличие базового набора исправной бытовой техники и адекватная стоимость. Спустя две недели результатов по-прежнему не было.

Знакомый прораб на одной из стройплощадок поделился с молодым человеком, что живет в съемной квартире и не платит за нее, причем даже за коммуналку. Оказалось, встречаются на рынке аренды варианты, когда жилье сдают в новых домах, но без отделки. Или ремонт уже многое видел на своем веку, но хозяевам не до этого. Тогда они предоставляют жилплощадь, а арендатор постепенно делает там ремонт и живет безвозмездно как минимум пока не компенсирует затраты.

Михаил решил, что для молодого рукастого специалиста такие варианты самые подходящие. Спустя время ему на глаза попалось объявление о поиске жильцов в квартиру с «голыми» стенами, но с готовыми инженерными сетями в недавно сданном доме.

— Я созвонился с владельцами — супружеской парой, чтобы уточнить детали. Они рассказали, что квадратными метрами обеспечены, а это жилье купили для сдачи в аренду. Из-за занятости на работе нет времени и желания заниматься обустройством. Позже мы встретились, я посмотрел квартиру и согласился на переезд. Условие — делаю ремонт и остаюсь там жить после, — дополнил собеседник. — Однушка была подготовлена строителями под чистовую отделку. Правда, я нашел некоторые огрехи и решил сам их постепенно исправлять. Так и жил полгода: сначала трудился на работе, а потом — дома. Пришлось в некоторых местах ровнять стены, красить их или клеить обои, укладывать ламинат на пол, облагораживать потолки, покупать мебель. Отмечу: в покупке последней супруги частично участвовали финансово, но выбирал, заказывал, принимал доставки и собирал ее только я.

Хозяева редко беспокоили молодого человека, заходили раз в 2−3 месяца. Он признается, что к делу подошел ответственно и увлекся процессом. Экспериментировал с материалами, фактурами и цветами. Конечно, изначально согласовал с владельцами, как квартира будет выглядеть в итоге: принес им распечатку визуализации, которую сам сделал с помощью компьютерной программы, — их все устроило.

После завершения работ собственники пришли оценить результат. Они удивились навыкам Михаила и разрешили ему еще шесть месяцев жить бесплатно, чтобы компенсировать затраты, а потом — за адекватную ежемесячную сумму.

— Мне понравился полученный результат, съезжать не планировал, — уточнил минчанин. — Однако через два месяца позвонила хозяйка и сообщила, что у меня есть две недели на поиск нового жилья, а сумму, которую они остались должны, компенсируют. Оказалось, им так понравился ремонт, что они решили сами туда переехать. Я был в шоке, из-за усталости не стал ничего оперативно искать. Подумал: первое время поживу у родителей, немного передохну и спокойно найду что-то подходящее.

И снова здравствуйте!

Вторая похожая история произошла через полтора года. Однако главное условие не менялось: парень делает ремонт и продолжает жить в квартире.

— Дальние родственники моего знакомого из агрогородка в Брестской области получили в наследство двушку в Минске. Бывшая владелица делала там ремонт еще в 1990-х, поэтому в 2017-м он не только морально устарел, но и просился на «вечный покой». У новых собственников финансов для выполнения работ не было, поэтому они искали трудягу с бесплатным проживанием. Я снова согласился, предварительно обговорив все детали. Договор на аренду составили на два года, налог они сами платили, — рассказал Михаил. — В той квартире пришлось повозиться уже подольше: выбросить старые мебель и вещи, расчистить и подготовить каждое пространство под новую отделку и выполнить ее, поменять сантехнику и плитку. Конечно, я всем занимался поэтапно. На этот раз уже никуда не спешил. Правда, довольно быстро отремонтировал одну жилую комнату, где и расположился.

Собственники за время ремонта ни разу не появились на пороге, но периодически звонили, чтобы узнать, на каком этапе работы.

— Материалы я использовал качественные, следил за тем, чтобы гармонировали цвета в интерьере. За полтора года почти все доделал в спокойном темпе, оставались детали, — рассказал собеседник. — За несколько недель до истечения срока договора аренды владельцы приехали посмотреть, что стало с их квартирой. Обсыпали меня комплиментами с ног до головы, задавали уточняющие вопросы, все разузнали и уехали. Через два дня позвонил хозяин и сказал, что изначально они хотели сдавать жилье в первоначальном виде, дабы накопить на ремонт. Но, раз подвернулся такой случай и вопрос новой отделки больше не актуален, они хотят, чтобы в эту квартиру из общежития переехала их дочь-студентка, которая училась в Минске. Поэтому будут мне сильно признательны, если я в течение месяца, а лучше раньше съеду. Пытался с ним договориться — бесполезно.

Молодой человек нашел жилье с адекватным ремонтом поближе к работе и оперативно съехал.

— Конечно, это не самые приятные истории в моей жизни. Да, я вложил много времени, усилий, денег, а развитие ситуации получилось не таким, как мы изначально договаривались с собственниками. Но я уже спокойно отношусь к этому опыту, хотя первое время меня мучил вопрос: «Зачем они довольно жестоко со мной поступили?» Даже нашел положительный момент — теперь у меня есть огромный практический опыт в выполнении строительных и отделочных работ, еще и в дизайне. Кстати, он мне пригодился, когда я приобрел и обустраивал свое жилье, — подытожил Михаил.

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