Большой вопрос Виталий Портников

8.07.2024, 11:01

Виталий Портников

Воспользуются ли европейцы завтра рецептом Орбана.

После переговоров с главой России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что разногласия в позициях Москвы и Киева относительно окончания войны оказались очень серьезными

И действительно — то, что Владимир Путин требует от Украины, вряд ли покажется серьезным даже тем, кто отстаивает идею прекращения огня и начала серьезных переговоров уже после этого прекращения — как Виктор Орбан. Ведь Путин в качестве условия для прекращения огня называет необходимость вывода украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — что он в очередной раз повторил на совместном брифинге с венгерским премьером.

А это, конечно же, не поддержка планов прекращения огня, пусть даже в китайском или венгерском вариантах. Это та самая программа капитуляции Украины, которую Путин упорно отстаивает почти в неизменном виде с весны 2022 года. И, конечно, рассчитывает, что если ему удастся заставить Украину признать свои регионы российскими и вывести оттуда свои войска, это настолько деморализует украинское общество, что вопрос окончательного уничтожения государственности соседней страны или ее попадания в сферу влияния России будет лишь вопросом времени, да и то не очень долгого.

Понимает ли все это Виктор Орбан? Конечно, прекрасно понимает. Венгерский премьер — опытный и жесткий политик, который умеет оценить последствия своих действий. Еще до поездок в Киев и Москву он не мог не осознавать, как на самом деле настроены Владимир Зеленский и Владимир Путин, не мог не понимать, что ему скажут.

«Вопрос о том, сможет ли Украина противостоять России, сможет ли она вернуть утраченные территории или нет, а также гарантировать безопасность и благополучие своих граждан даже во втором случае, — все это зависит не от возможностей самой Украины, а от того, какую помощь она получит. И от того, получит ли она ее в достаточном количестве. Этот вопрос еще не решен, но он как раз и является важнейшим вопросом войны. И Орбан, используя свои инструменты, пытается повлиять на его решение. Не особая осторожность побудила его вынести суждение о неизбежном поражении Украины, как раз наоборот: он подбирал „пророчество“ с целью оправдания своей собственной политики», — так оценил позицию Орбана автор венгерского издания Magyar Narancs.

Но для того, чтобы понять, для чего Орбан полетел в Киев, и особенно в Москву, стоит с вниманием отнестись к его усилиям в новом Европейском парламенте, где партия Орбана ФИДЕС оказалась среди инициаторов создания новой ультраправой парламентской группы.

То, что поначалу могло казаться авантюрой, стало серьезным процессом, который к тому же скажется на позициях вдохновительницы другой ультраправой группы в Европарламенте, итальянского премьера и лидера партии «Братья Италии» Джорджи Мелони.

Мелони надеялась сформировать силу, которая сможет влиять на Европарламент и европейскую повестку дня. А Орбан, партию которого исключили из рядов европейских консерваторов, хотел к этой силе присоединиться и вел переговоры с Мелони. Что же разъединило двух ультраправых премьеров?

Мелони, сторонница Украины в противостоянии российской агрессии, требовала от Орбана определиться и продемонстрировать собственную поддержку Киева. Но это точно не то, что могло заинтересовать венгерского премьера. Джорджа Мелони просчиталась, когда думала, что Орбану не будет куда идти — тем более после того, как даже Марин Ле Пен начала более остро высказываться о российской агрессии.

А Орбану есть куда идти — в сторону Москвы, то есть более осторожного отношения к Путину и готовности продолжать с ним диалог.

«Политический консенсус в Европе явно сместился в сторону Орбана — из-за давления со стороны избирателей. Лозунги Орбана не имели бы такого успеха, если бы так много людей не испытывали бы тревоги и неуверенности по поводу текущей политики, чем можно воспользоваться. Не стоит удивляться: то, что Виктор Орбан говорит и требует сегодня и что с возмущением отвергают, чаще всего является именно тем, что европейцы сделают завтра или послезавтра», считает обозреватель швейцарской Tages-Anzeiger.

Воспользуются ли европейцы завтра рецептом Орбана — большой вопрос. Но он стремится собрать под свои знамена тех, кто завтра готов воспользоваться этим рецептом и тех, кто пользовался им вчера и был замечен в контактах с Путиным. Это и есть та «другая Европа», о которой мечтает Орбан и о которой он мог рассказывать во время отдыха в Мар-а-Лаго этой весной.

И именно от имени этой, еще несуществующей, но достаточно реальной в будущем Европы — а вовсе не от имени Европейского союза — Виктор Орбан посещал Москву.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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