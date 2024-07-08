Ряд белорусских политзаключенных отказался писать прошение о «помиловании» 8.07.2024, 11:09

Они остаются в заключении.

Некоторые белорусские политзаключенные отказались выходить на волю, не согласившись с условиями освобождения, сообщает «Вясна».

Правозащитники полагают, что их отказ связан с требованием написать прошение о «помиловании» на имя Лукашенко.

На данный момент правозащитникам точно известно о 18 политзаключенных, которые вышли на свободу 3 июля — это 4 женщины и 14 мужчин, среди которых и 67-летний председатель Партии БНФ Григорий Костусев. Имена остальных освобожденных не публикуются в целях их безопасности.

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