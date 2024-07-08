Эксперты назвали семь пород самых послушных собак 8.07.2024, 11:12

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Они хорошо поддаются дрессировке.

Некоторые породы собак очень хорошо поддаются дрессировке, в то время как другие более независимы и не желают подчиняться командам. Эксперты выделяют семь пород собак с типично послушным характером, пишет Study Finds.

Породы собак с наилучшим поведением:

Лабрадор-ретривер

Один из самых любимых щенков в США. Лабрадор-ретривер также является лучшим выбором среди экспертов. Дружелюбные и умные, эти собаки стремятся радовать своих хозяев хорошим поведением. Лабрадор очень умный и быстро изучает команды. Известные своим сильным чувством верности, они также вряд ли будут агрессивными и очень хорошо ладят с детьми.

Собаки этой породы нуждаются в частых физических нагрузках, чтобы им было интересно. Когда эти потребности не удовлетворяются, они могут стать разрушительными. Мягкий темперамент и врожденное дружелюбие также делают их фантастическими служебными животными.

Золотистый ретривер

Хорошо известен своей дружелюбностью и выразительной золотистой шерстью, но эта порода также чрезвычайно послушная по своей природе. Нежный и дружит как с людьми, так и с другими животными, золотистый ретривер является фаворитом кинологов. Эти щенки были разведены как охотничьи собаки. Сочетая силу, ум и желание дружить, золотистый ретривер практически создан, чтобы быть хорошо воспитанной семейной собакой. Благодаря решительности охотничьей собаки и ласковости семейного компаньона, эти щенки имеют все задатки послушного питомца.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Для любителей маленьких собак это лучший выбор. Благодаря их спокойному характеру эксперты рекомендуют эту породу для тех, кто впервые завдит собаку, семьям и пожилым людям. Эта чрезвычайно общительная порода может просто хотеть поздороваться со всеми, кого они встречают.

Эти собаки быстро становятся частью семьи. В качестве дополнительного бонуса, эта порода очень прочная, дарит владельцам много лет любви и общения.

Бордер-колли

Эксперты называют эту породу одной из самых умных в мире. Эти собаки были выведены для пастьбы скота на фермах и прекрасно умеют работать с людьми и изучать различные команды. Пока вы держите их хорошо тренированными и вовлеченными, бордер-колли легко станет одной из лучших пород собак, которые вы можете найти.

Бернский зенненхунд

Легко завоевывает место среди самых дружелюбных пород собак в мире. Эти нежные гиганты стремятся ладить со всеми, как с людьми, так и с животными. Впервые выведенная в Швейцарии как рабочая собака, эта порода одинаково сильная и умная. Бернский зенненхунд терпелив, легко поддается дрессировке и любит быть среди людей. Эта порода хорошо реагирует на дрессировку, очень чувствительна, поэтому много лакомства и похвалы будут уместны.

Пудель

Умный, социальный и активный. Пудель является отличным домашним любимцем для любых домохозяйств. Он бывает миниатюрного и игрушечного размеров, а также может похвастаться гипоаллергенной шерстью. Благодаря интеллекту, внимательному и дружелюбному темпераменту и впечатляющей внешности эти щенки являются популярным выбором для служебных животных, выставочных собак и домашних любимцев.

Эти достойные выставок животные изначально были разведены как водные ретриверы. Пудель – это невероятно крепкая и спортивная порода. При правильном обучении быстро обучается и очень хорошо реагирует на инструкции.

Бигль

Их очаровательная внешность также сочетается с дружелюбным и открытым характером и впечатляющим интеллектом. Умный, но немного упрямый, бигль требует должной подготовки, но из него получаются фантастические домашние любимцы.

Эта маленькая порода имеет одно очень острое обоняние. Они часто работают в аэропортах, правоохранительных органах. Для среднестатистического бигля, который живет в домашних условиях, вы должны быть готовы обеспечить много стимуляции с помощью упражнений и тренировок.

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