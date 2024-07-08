Американская журналистка уволилась после интервью с Байденом 8.07.2024, 11:14

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Она заявила, что вопросы были заготовлены его штабом.

Ведущая радиостанции WURD в Филадельфии Андреа Лоуфул-Сандерс уволилась после того, как взяла интервью у президента США Джо Байдена, в котором задавала вопросы, предоставленные его предвыборным штабом. Об этом сообщает CNN.

В заявлении президента и гендиректора радиостанции Сары Ломакс сказано, что ведущая организовала и согласовала интервью «без ведома, консультаций или сотрудничества с руководством WURD».

«Во время интервью были заданы заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что нарушает нашу практику оставаться независимым средством массовой информации, подотчетным нашим слушателям. В результате госпожа Лоуфул-Сандерс и WURD Radio пришли к обоюдному согласию расстаться, решение вступает в силу немедленно», — заявила Ломакс.

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