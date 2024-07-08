Корпуса тусовочного места «ОК16» в Минске снова выставили на торги 8.07.2024, 11:25

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Начальная цена – примерно $3,1 миллиона.

Белгазпромбанк снова продает здания по улице Октябрьской, 16, в белорусской столице, пишет tochka.by.

Аукцион пройдет 6 августа. В лот входят три производственных корпуса: г, д, ж. Информация размещена на сайте «ИПМ-Торги».

Все строения реализуются в комплексе, то есть по отдельности приобрести их будет нельзя.

В зданиях есть естественное освещение, электро- и водоснабжение, вентиляция, кондиционирование, парковка, видеонаблюдение и компьютерная сеть.

У части помещений имеются арендаторы – компании «Шеф-повар Кейтеринг» и «Гартлери».

Общая площадь – почти 6200 м2.

Стартовая цена

Начальная цена лота – Br10 млн, это примерно $3,1 млн. Шаг аукциона – 5% стартовой стоимости.

В ближайшей доступности от зданий находятся станция метро «Первомайская», набережная реки Свислочь, бары и кафе, ТЦ «Ленинград».

Отметим, что раньше в комплексе располагался культурный хаб «ОК16». А в советские времена – корпуса Минского станкостроительного завода.

Причем это не первая попытка продать строения на Октябрьской. Объекты выставляли на торги зимой 2022 года. Тогда аукцион начинали с $5 млн.

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