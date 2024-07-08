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России предсказали «тихий кризис» в экономике

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  • 8.07.2024, 11:43
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России предсказали «тихий кризис» в экономике

Проблемы в экономике пророчит лояльный к Кремлю аналитический центр.

Россия может столкнуться с «тихим кризисом» в экономике во второй половине 2024 года, поскольку основные движущие силы экономического роста — потребление граждан и капитальные инвестиции — окажутся под угрозой из-за возможного повышения Центробанком ключевой ставки.

К такому выводу пришли аналитики близкого к властям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет «Коммерсантъ».

В частности, эксперты отмечают, что несмотря на номинальное ускорение роста кредитного портфеля банков, его реальная динамика замедляется из-за роста инфляции. «Это уже является признаком будущего охлаждения», — пишут аналитики.

По их мнению, после возможного повышения процентных ставок вслед за ростом инфляции «заемщики, имеющие высокую долговую нагрузку, могут столкнуться с невозможностью за счет привлечения новых заимствований покрыть выплаты по ранее накопленному долгу».

Такой сценарий в ЦМАКП назвали «тихим кризисом», который выразится в умеренном росте просроченной задолженности по небольшим кредитам и в ряде вынужденных реструктуризаций по крупным займам. Более того, концентрация кредитного портфеля и сниженный уровень достаточности капитала у нескольких системообразующих банков может потребовать их докапитализации.

До этого в ИНП РАН также отмечали, что фактором риска для экономического роста в России — помимо санкций, повышения налоговой нагрузки и сокращения добычи нефти — является дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий со стороны ЦБ. В результате, если ЦБ поднимет ключевую ставку, прогноз по росту экономики в 4,3% ВВП в 2024 году может быть пересмотрен в сторону понижения, предупреждали в ИНП РАН.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что у регулятора усилились аргументы в пользу повышения ключевой ставки до 17–18% на заседании 26 июля. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что рост цен оказался выше базового сценария регулятора и часть инфляционных рисков уже реализовалась. Согласно данным Росстата, в первом полугодии цены выросли на 4,51%, тогда как ЦБ ставил задачу достичь показателя инфляции на уровне 4% по итогам года.

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