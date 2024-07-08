С Финского залива на Беларусь идет сухой антициклон 2 8.07.2024, 11:49

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Какой будет погода в течение недели.

После непродолжительного периода прохлады ближе к середине следующей недели жара вновь постепенно будет возвращаться. В основном по южной половине страны в большинстве районов днем столбики термометров поднимутся до +30°C. Ночи будут очень теплыми и душными.

Атмосфера в течение недели будет неустойчивой, высока вероятность локальных дождей и гроз, но на температуру воздуха они сильно не повлияют. Об этом в эфире программы «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

На погоду в начале недели повлияют влажные воздушные массы и атмосферный фронт с запада. Они отметятся дождями различной интенсивности с грозами, принеся обширные поля облаков. Ветер западный, умеренный, порывистый при грозах. Ночью +12°C…+19°C, днем в понедельник +23°C…+28°C, во вторник от +22°C по северо-западу до +31°C по юго-западу.

За управление погодой в середине следующей недели будет отвечать солнечный, абсолютно сухой антициклон с центром над Финским заливом. Он продолжит повышать температуру. Без осадков, ветер переменных направлений, умеренный, переменная облачность. Влажность до 70%. Температура ночью от +13°C до +18°C. Днем в среду от +26°C в Витебске до +31°C в Гродно.

В начале второй половины недели, по предварительной информации, метеоусловия будет определять атмосферный фронт и влажные, неустойчивые воздушные массы с запада Европы. Кратковременные дожди и грозы пройдут в большинстве районов Беларуси. Влажность до 80%, а по утрам возможны слабые туманы. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью +15°C…+20°C. Днем в четверг от +26°C по северо-востоку до +34°C по юго-западу, в пятницу +25…+31°C.

В выходные дни без локальных дождей и гроз не обойдется, переменная облачность. Ночью и утром местами туман, видимость до 500 м. Ветер юго-западный, умеренный, южный. Влажность до 80%. Ночью +17°C…+23°C, в середине дня в субботу +22°C в северо-западных районах до +32°C в юго-восточных, в воскресенье до +27°C.

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