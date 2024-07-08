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Жителю Борисовского района не понравилось, что по улице едет фура

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  • 8.07.2024, 12:02
  • 2,294
Жителю Борисовского района не понравилось, что по улице едет фура
иллюстративное фото

Мужчина взялся за грабли.

64-летний житель деревни Осиновка Борисовского района был крайне возмущен проездом фуры рядом с его домом ранним утром.

Мужчина вышел со двора и начал материться в сторону водителя. Тот, в свою очередь, не стал обращать внимание на агрессивные действия пенсионера и продолжил свою работу.

Не добившись реакции, местный житель схватил грабли и нанес удар по боковому окну грузовика. Водитель, в ответ на это, вызвал милицию. В итоге СК возбудил уголовное дело за хулиганство. Пенсионеру грозит до трех лет тюрьмы.

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