Жителю Борисовского района не понравилось, что по улице едет фура

Жителю Борисовского района не понравилось, что по улице едет фура1
- 8.07.2024, 12:02
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Мужчина взялся за грабли.
64-летний житель деревни Осиновка Борисовского района был крайне возмущен проездом фуры рядом с его домом ранним утром.
Мужчина вышел со двора и начал материться в сторону водителя. Тот, в свою очередь, не стал обращать внимание на агрессивные действия пенсионера и продолжил свою работу.
Не добившись реакции, местный житель схватил грабли и нанес удар по боковому окну грузовика. Водитель, в ответ на это, вызвал милицию. В итоге СК возбудил уголовное дело за хулиганство. Пенсионеру грозит до трех лет тюрьмы.