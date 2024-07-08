Удары вглубь России: эксперт указал на новые возможности Украины 8.07.2024, 12:13

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РФ сняла ПВО с севера и востока своей территории.

Украина значительно увеличила свои возможности по нанесению ударов вглубь территории России.

Как пишет УНИАН, об этом заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

«Это (стало возможным, - ред.) в том числе за счет производства именно дронов в Украине. То, чего у нас не было, мы могли только планировать и мечтать в 2022 году. Сейчас это становится реальностью. Попадают в различные объекты, как в объекты непосредственно военно-промышленного комплекса, так и в склады, НПЗ и другие. География ударов распространяется, расширяются границы. Расстояние до 2000 км уже является возможным», - пояснил Мусиенко.

Он также добавил, что сейчас у Украины появились новые возможности для ударов вглубь России.

«По последней информации, Россия сняла свои средства противовоздушной обороны - свои зенитно-ракетные комплексы, с территории РФ: с севера и востока. Которые передислоцировали в оккупированный Крым и другие оккупированные территории Украины. Что создает перспективы и возможности для продолжения нанесения ударов по территории РФ - они становятся там более уязвимыми», - добавил Мусиенко.

Эксперт отметил, что по состоянию на сейчас российские оккупационные войска не могут в полной мере выполнить задачу по прикрытию всех важных объектов.

«Возьмем к примеру Тамбовский пороховой завод - это важный объект, который выполняет серьезное обеспечение в звене военно-промышленного комплекса РФ. И такие объекты были не один раз. Но объектов на территории России много, поскольку территория большая. Поэтому работы еще есть не мало», - подытожил эксперт.

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