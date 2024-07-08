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Суета Орбана

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  • Аббас Галлямов
  • 8.07.2024, 12:22
  • 3,502
Суета Орбана

Россия устала от войны.

Совершенно не исключаю, что та суета, которую сейчас наводит Орбан, является частью нового кремлевского плана по дискредитации Зеленского в глазах мировой общественности. Та устала от войны и непримиримая позиция украинского президента, отвергающего одно мирное предложение за другим, со временем начнет раздражать.

С точки зрения внутриукраинского дискурса, однако, усиливая внешнее давление на президента Украины, российские власти скорее оказывают ему услугу.

Что бы тот теперь ни делал, с имиджевой точки зрения он будет смотреться более выигрышно: пойдет на уступки — так в ситуации, когда от него этого добивается «весь мир», это не будет выглядеть его личным поражением; продолжит непримиримо стоять на своем — предстанет эдаким «стойким оловянным солдатиком».

Аббас Галлямов, Telegram

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