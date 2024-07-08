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Рекордная долговечность: обнаружен Mercedes с пробегом 7 миллионов километров

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  • 8.07.2024, 12:24
  • 2,502
Рекордная долговечность: обнаружен Mercedes с пробегом 7 миллионов километров

В среднем за день он преодолевает по 700 км.

В Испании эксплуатируется Mercedes-Benz W123 1986 года с рекордным пробегом. Автомобиль преодолел уже 7 миллионов километров. Об этом сообщает сайт Motor1.

Этот Mercedes 240D W123 в удлиненной (6,1 м) семиместной версии Lang работает в одной из служб такси острова Гран-Канария. Его владелец Доминго приобрел авто подержанным в 1988 году.

Поскольку Канарские острова — туристический регион, то клиентов у Доминго хватает. В среднем за день он преодолевает по 700 км.

В таком режиме масло в Mercedes 240D меняется 52 раза в год, то есть раз в неделю (каждые 5000 км). Доминго заботится о своем авто и регулярно его обслуживает, хотя один раз 2,4-литровый 72-сильный дизель уже пришлось заменить.

Доминго и его Mercedes W123 уже стали местной легендой — испанец даже смог создать собственную службу такси. За 35 лет они преодолели расстояние, эквивалентное 175 кругосветным путешествиям.

В 2008 году Доминго отправился отреставрировать Mercedes 240D и передать дела в своему сыну. В то время пробег авто составлял 3,8 миллиона километров. При восстановлении использовали детали от более нового Mercedes W124. Кроме того, усилили кузов и осовременили салон.

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