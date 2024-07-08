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«Жаль, что на это уходят налоги»

  • 8.07.2024, 12:36
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«Жаль, что на это уходят налоги»

Белоруска показала еду из роддома и получила множество комментариев.

Белоруска поделилась кадрами из роддома, показав больничную еду.

Она отметила, что блюда на видео предлагают мамам при ГСД (гестационный сахарный диабет, его диагностируют у беременных).

Мнения комментаторов разделились. Некоторые отметили, что еда нормальная, другие назвали ее «кормом для собаки», часть пользователей напомнила автору ролика, что «доставку никто не отменял», пишет zerkalo.io.

Большинство высказавшихся посчитало, что автор «зажралась», а еда, возможно на вид не очень, но на вкус хорошая.

При этом многие раскритиковали увиденные блюда.

«На любителя такая еда. Жаль, что на это уходят налоги», «Еда как еда, не вижу проблемы. Кому хочется другого — закажите себе отдельно или выберите платный роддом», «Доставка в помощь», «При повышенном уровне сахара ненормально есть такое количество углеводов. Хлеб, каши, картофель», — высказали мнение пользователи.

Некоторые посчитали, что так кормят из-за нехватки средств.

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