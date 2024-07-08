«Жаль, что на это уходят налоги» 8.07.2024, 12:36

1,442

Белоруска показала еду из роддома и получила множество комментариев.

Белоруска поделилась кадрами из роддома, показав больничную еду.

Она отметила, что блюда на видео предлагают мамам при ГСД (гестационный сахарный диабет, его диагностируют у беременных).

Мнения комментаторов разделились. Некоторые отметили, что еда нормальная, другие назвали ее «кормом для собаки», часть пользователей напомнила автору ролика, что «доставку никто не отменял», пишет zerkalo.io.

Большинство высказавшихся посчитало, что автор «зажралась», а еда, возможно на вид не очень, но на вкус хорошая.

При этом многие раскритиковали увиденные блюда.

«На любителя такая еда. Жаль, что на это уходят налоги», «Еда как еда, не вижу проблемы. Кому хочется другого — закажите себе отдельно или выберите платный роддом», «Доставка в помощь», «При повышенном уровне сахара ненормально есть такое количество углеводов. Хлеб, каши, картофель», — высказали мнение пользователи.

Некоторые посчитали, что так кормят из-за нехватки средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com