Для белорусов стал недоступен еще один вариант оплаты из-за границы товаров и услуг

Для белорусов стал недоступен еще один вариант оплаты из-за границы товаров и услуг1
- 8.07.2024, 13:00
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Но к концу недели ситуация может измениться.
Клиенты литовской компании финансовых технологий Paysera столкнулись с проблемами при онлайн-платежах. Так, сейчас недоступна возможность оплатить товары и услуги через сервисы, которые зарегистрированы за пределами Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Эти ограничения затронули в том числе белорусов: они не могут расплатиться картами Paysera в отечественных онлайн-магазинах и каких-либо сервисах.
До недавнего времени картами Paysera можно было оплатить товары и услуги в белорусских интернет-магазинах и прочих сервисах. Однако на минувшей неделе такая возможность исчезла. Об этом «Зеркалу» сообщили клиенты этого сервиса.
«Не удалось оплатить товары в одном из белорусских онлайн-магазинов, хотя меньше месяца назад все работало. В информации о неудачном платеже было указано, что „превышен лимит операций по карте“. При этом с лимитами было все в порядке, перепроверил в личном кабинете. При этом переводы за мобильную связь одного из европейских операторов проходили без проблем», — рассказал белорус, который живет в одной из стран ЕС и пользуется Paysera.
В отделе обслуживания клиентов мужчине в конце минувшей недели сообщили, что по решению изготовителя карт онлайн-платежи сейчас доступны только через площадки, которые зарегистрированы в ЕС и ЕЭЗ. При этом в компании уточнили, что ситуация решается и, предварительно, ограничение может быть снято в течение недели.