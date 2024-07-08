Зеленский неожиданно прибыл в Варшаву 7 8.07.2024, 13:06

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Владимир Зеленский

Украинский президент встретится и с Туском, и с Дудой.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в польскую столицу и в ближайшее время встретится с премьером Польши Дональдом Туском.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24.

После 11 часов по киевскому времени журналисты узнали от источников, что Зеленский уже прибыл в Варшаву – вскоре после того, как визит украинского президента косвенно подтвердили в МИД Польши.

В рамках визита он сначала встретится с Дональдом Туском, около 14:00 по Минску ожидается их совместная пресс-конференция.

После того состоится встреча с президентом Анджеем Дудой.

Зеленский ожидаемо выразит польским лидерам благодарность за поддержку Украины и сообщит о ситуации на фронте. Также они скоординируют позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

В новости не упоминают о запланированном подписании двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Польшей, но с высокой вероятностью это произойдет сегодня.

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