Зеленский неожиданно прибыл в Варшаву

Зеленский неожиданно прибыл в Варшаву7
- 8.07.2024, 13:06
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Украинский президент встретится и с Туском, и с Дудой.
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в польскую столицу и в ближайшее время встретится с премьером Польши Дональдом Туском.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24.
После 11 часов по киевскому времени журналисты узнали от источников, что Зеленский уже прибыл в Варшаву – вскоре после того, как визит украинского президента косвенно подтвердили в МИД Польши.
В рамках визита он сначала встретится с Дональдом Туском, около 14:00 по Минску ожидается их совместная пресс-конференция.
После того состоится встреча с президентом Анджеем Дудой.
Зеленский ожидаемо выразит польским лидерам благодарность за поддержку Украины и сообщит о ситуации на фронте. Также они скоординируют позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне.
В новости не упоминают о запланированном подписании двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Польшей, но с высокой вероятностью это произойдет сегодня.