Подоляк: Лукашенко ошибся 15 8.07.2024, 13:27

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2020 год будет доигран.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал страхи белорусского диктатора.

— Угроза независимости Беларуси, о которой сейчас говорит режим, угрожая ядерным оружием, действительно существует, — заявил Михаил Подоляк в интервью известному журналисту Евгению Киселеву. — Но только со стороны РФ, которая тотально доминирует, и в рамках концепции Союзного государства, и в решении всех остальных вопросов, например, кадровых.

Мне понятен страх Лукашенко. Он все больше и больше ощущает потерю какой бы то ни было, даже внутренней, субъектности. На самом деле даже военные в случае возникновения внутреннего кризиса могут ему не подчиниться.

Страх Лукашенко продиктован тем, что после тридцатилетнего нахождения во власти он не может иметь гарантий от следующих элит о том, что не пострадает он, его семья, его интересы.

Его политические заявления в последнее время подчеркивают то, что он испытывает достаточно выраженный страх. Он понимает, что Россия постепенно заходит в то состояние, когда может избавиться от него.

Представитель офиса Зеленского считает, что, желая дистанцироваться от России, белорусский правитель отчаянно ищет других партнеров, которые могли бы помочь ему в сложившихся обстоятельствах.

— Лукашенко сейчас ищет кого-то, кто при тех или иных политических процессах в Беларуси смог бы ему дать гарантии, сказал бы: да, Беларусь нам интересна.

Но здесь он заблуждается. Он допустил много стратегических ошибок. Одна из них в том, что Китай нашел себе в Европе другую дверь. Мы видели достаточно эффективный визит Си Цзиньпиня в Белград.

Соответственно, Беларусь в этом плане для КНР выглядит не так перспективно, как это было до начала полномасштабного вторжения, когда Китай очень много денег инвестировал в разные отрасли Беларуси.

Лукашенко ошибся, он не предусмотрел, что война может развиваться не по российскому сценарию. Ему казалось, что это будет крымский сценарий, молниеносная война, Россия станет контролировать Украину, а Беларусь за счет плацдарменной помощи получит свои дивиденды.

Будут ли с Лукашенко вести переговоры некоторые страны о том, чтобы его поддержать? Вести, может, и будут, но поддерживать не будут.

И далее, чем худшим будет становиться положение России на поле боя, тем хуже будет себя чувствовать Лукашенко, и тем более радикальным будет к нему отношение со стороны Путина.

Для него времена будут все хуже и хуже, — полагает Подоляк.

Говоря о страхах белорусского правителя, советник главы офиса президента Украины возвращается и к событиям 2020 года.

– Не исключаю, что любое военное поражение России, даже тактическое (например, прорыв линии фронта на том или ином направлении или нечто подобное), приведет к революционным процессам в государствах, где так или иначе есть присутствие российского интереса.

Одна из стран, где это будет происходить, – Беларусь. Лукашенко это интуитивно чувствует. Он понимает, что тогда лето-осень 2020 года будут доиграны.

Тем более что после той избирательной кампании до сих пор в тюрьмах Беларуси находятся десятки тысяч людей, кто-то даже умер. Конечно, люди потребуют сатисфакции.

Напомню, события 2020 года формировала не классическая оппозиция, а гражданское общество. Это было совершенно неожиданно, шокирующе для Лукашенко.

И это гражданское общество, думаю, сейчас гораздо более жесткое, — считает Подоляк.

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