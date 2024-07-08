Швеция определила Россию главной угрозой
- 8.07.2024, 13:20
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Это заложено в новой стратегии нацбезопасности.
Швеция определила Россию как наиболее серьезную угрозу в новой стратегии национальной безопасности.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на SVT.
В правительстве отметили, что считают ситуацию с безопасностью для Швеции самой тревожной с конца Второй мировой войны.
«Россия – крупнейшая и самая серьезная угроза для нашей национальной безопасности», – отметил министр обороны Пол Йонсон.
Как еще одну угрозу обозначили попытки авторитарных государств наращивать влияние, как и усиление сотрудничества между ними.
«У Китая есть амбиции, среди прочего, разрабатывать такие киберспособности, которые могут иметь последствия для нашей безопасности и конкурентоспособности. Также мы видим усиление сотрудничества между Россией и Китаем в военной сфере», – прокомментировал Йонсон.
Отмечают и то, что КНДР и Иран активно поддерживают Россию в войне против Украины.
Ранее Йонсон выразил мнение, что нападение России на кого-то из членов НАТО не является неизбежным, но она и дальше стремится разделить союзников в Североатлантическом альянсе и в Европейском Союзе.
Также Швеция заявила, что Россия нарушает работу спутниковых сетей после ее вступления в НАТО.