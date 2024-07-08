Тайные планы 2 Виктор Небоженко

8.07.2024, 13:46

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Орбан пошел по пути Путина.

На самом деле, премьер-министру Венгрии Орбану, преданному другу Путина, нужно не наше Закарпатье, а «восстановление» Венгерского государства до Трианонского договора 1920 года. Вот сладкая и тайная цель Орбана, который идет по пути Путина. Орбан прекрасно понимает, что смена власти в Венгрии неизбежна. Поэтому он пытается найти новые идеологические ресурсы закрепления свой власти, обращаясь к самому больному месту истории венгров — несправедливости, как они считают, Трианонского договора, оторвавшего от Венгерского королевства после поражения в Первой мировой войне половину территории страны в пользу пограничных государств.

Попытки Кремля поссорить Украину и Польшу и натравить Польшу на возврат Западной Украины провалились. Варшава не повелась на провокацию, прекрасно понимая, что главный враг — это путинская Россия. А вот Венгрия Орбана повелась на кремлевский соблазн, но не на украинское Закарпатье, а на румынскую Трансильванию — вот какая конечная цель маневров Орбана. Претензии к Закарпатью — лишь средство в борьбе Орбана за Трансильванию, которая принадлежит Румынии.

Это совпадет с планами Кремля по раскачиванию внутриполитической ситуации в Румынии, которая не скрывает своей поддержки европейской Молдове, военно-политической помощи Украины и опоры на США-НАТО. Задача Кремля — смена политического руководства Румынии.

Но самая большая цель Путина в борьбе с ЕС — это дискредитация и ревизия границ государств Европы, что позволит расшатать антироссийский профиль Европы и привести к кризису Евросоюз. Создание антиукраинского блока в ЕС (Австро-Венгрии-2), Венгрии, Чехии, Австрии и Словакии — это первый шаг отрыва Европы от Украины.

Сочетание стимулируемых Москвой крайне правых в Европарламенте со стратегией ревизии несправедливых границ Европы должно, по замыслу Кремля, серьезно ослабить Европу — и заняться не помощью Украины и сопротивлением России, а новыми внутренними конфликтами. Поэтому, будет неудивительно, если мы скоро увидим, как поддерживаемая Кремлем успешная крайне правая партия Германии «Альтернатива Германии» (АГ) заговорит о несправедливости немецких границ и возращение части германской территории Одер-Нейсе, которая после Второй мировой войны перешла к Польше.

Виктор Небоженко, Facebook

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