Ученые нашли древние тексты возрастом более 4000 лет 8.07.2024, 13:51

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И расшифровали неизвестный язык.

Во время раскопок 2023 года у подножия горы Амбарликая в древнем городе Хаттуса, Турция, археологи обнаружили клинописную табличку, написанную на ранее неизвестном индоевропейском языке. Этот язык, названный калашма, является частью анатолийско-индоевропейской языковой семьи, пишет Arkeonews.

Хеттское царство, расположенное в центральной Анатолии со столицей Хаттуса, было одной из крупнейших империй Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока между 1650 и 1200 годами до нашей эры. Археологические находки и текстовые источники предоставили много информации об этой империи.

Недавно найденная табличка содержит вступительное слово эксперта по ритуалам, который использует язык калашма, называя его языком земель Калашма. Считается, что этот регион находился на северо-западной окраине хеттского центра, вероятно, в современному Болу или Гереде.

Профессор Андреас Шахнер, руководитель раскопок в Хаттусе, отметил, что эти находки демонстрируют многоязычный и мультикультурный характер Анатолии около 2000 года до нашей эры. Таблички, написанные на языке калашма — языке, похожем на лувийский язык, которым пользовались лувийцы южной Анатолии, — дают представление о повседневной жизни.

В общем, команда исследователей во главе с профессором доктором Даниэлем Швемером из Вюрцбургского университета и доцентом доктором Метином Алпарсланом из Стамбульского университета, расшифровала 174 таблички.

В совместной работе участвовали многие ученые, в частности профессор Даниэль Швемер, который перевел клинопись на латиницу, а также эксперты по лингвистике профессор Элизабет Рикен и доцент Илья Якубович из Марбургского университета, которые проанализировали и расшифровали тексты.

По словам Шахнера, таблички не вводили нового алфавита, зато использовали имеющуюся клинописную систему, заимствованную из Месопотамии.

Эти ритуальные тексты, написанные хеттскими писцами, отражают сочетание анатолийских, сирийских и месопотамских традиций и языков Анатолии эпохи поздней бронзы, где говорили на многих языках, в частности на хеттском, лувийском, палайском и хаттском.

Шахнер отметил, что хотя содержание табличек может не содержать значительной информации, они показывают, что Анатолия была многоязычным регионом, где люди знали и использовали несколько языков. Хеттский подход к включению богов завоеванных регионов в свой пантеон также очевиден, поскольку тексты показывают, что они поклонялись этим богам на их родных языках, чтобы установить более прочные связи с завоеванными землями.

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