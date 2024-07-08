В Минске остановили работу ряда аттракционов 8.07.2024, 14:06

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После ЧП в парке Челюскинцев.

Ряд аттракционов в парках столицы временно приостановит работу. Об этом рассказал заместитель генерального директора, главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич, пишет агентство «Минск-Новости».

— Ряд аттракционов — среди них «Катальная гора», «Калипсо», «Мини-джет», «Собачки» (в парке Горького) — временно приостановят свою работу, — пояснил Руслан Косевич. — «Пауза» займет примерно неделю. Дополнительную проверку также пройдут все механизированные аттракционы, которые отработали назначенный срок (карусели старше 10 лет. — Прим. ред.). Методами неразрушаемого контроля поочередно будут проверены все сварные соединения.

Напомним, в субботу, 6 июля, в парке Челюскинцев сломался аттракцион «Лебеди», четверым пострадавшим понадобилась помощь врачей. Одна из посетительниц карусели, которая находилась на аттракционе во время падения, рассказала в соцсетях, что «кабинки резко упали в землю, после подъема наверх прошло 30 секунд». По ее словам, ребенок получил травму поясничного отдела позвоночника, а сама женщина — травму локтевого сустава. В больнице пострадавшим сделали снимки и диагностировали ушибы средней степени тяжести.

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