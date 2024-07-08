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Турция арестовала деньги «Росатома»

  • 8.07.2024, 14:15
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Турция арестовала деньги «Росатома»

Которые должны были пойти на строительство АЭС.

Деньги, которые российский «Росатом» перечисляет в Турцию на строительство АЭС «Аккую», попали под арест.

Об этом глава российской госкорпорации Алексей Лихачев сообщил в интервью ТАСС, передает «ДС».

«Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги», — пожаловался чиновник.

По его словам, за арест средств ответственны «американцы», которые якобы «ходят между юридическими лицами и банками», работающими с «Росатомом».

Реализации проекта АЭС в Турции, который оценивается в $25 млрд и полностью оплачивается Россией, мешают санкции, признал Лихачев. Хотя сам «Росатом» не находится под западными ограничительными мерами, в санкционные списки включены несколько его дочерних структур. 

Среди них — АО «Атомстрой», которое разрабатывает технологии монтажа ядерных установок, и ВПО «Точмаш», производящее центрифуги для обогащения урана.

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