Турция арестовала деньги «Росатома»
- 8.07.2024, 14:15
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Которые должны были пойти на строительство АЭС.
Деньги, которые российский «Росатом» перечисляет в Турцию на строительство АЭС «Аккую», попали под арест.
Об этом глава российской госкорпорации Алексей Лихачев сообщил в интервью ТАСС, передает «ДС».
«Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги», — пожаловался чиновник.
По его словам, за арест средств ответственны «американцы», которые якобы «ходят между юридическими лицами и банками», работающими с «Росатомом».
Реализации проекта АЭС в Турции, который оценивается в $25 млрд и полностью оплачивается Россией, мешают санкции, признал Лихачев. Хотя сам «Росатом» не находится под западными ограничительными мерами, в санкционные списки включены несколько его дочерних структур.
Среди них — АО «Атомстрой», которое разрабатывает технологии монтажа ядерных установок, и ВПО «Точмаш», производящее центрифуги для обогащения урана.