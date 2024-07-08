20-летняя мать троих детей рассказала, будет ли рожать еще

20-летняя мать троих детей рассказала, будет ли рожать еще2
- 8.07.2024, 14:26
Белоруска решила помочь другим.
Мария Синцова из городского поселка Уваровичи Буда-Кошелевского района ведет блог в Instagram, где рассказывает о своем материнстве. А рассказать действительно есть что: первый раз она забеременела в 15 лет, а сейчас, в 20, имеет уже трех детей.
Подписчицы часто спрашивают у блогера, планирует ли она еще рожать.
— Нет. Степа наш последний малыш. Но у меня есть желание помочь девушкам, которым сложно забеременеть. После завершения грудного вскармливания я пойду донором яйцеклеток. Я не рассматриваю вариант суррогатного материнства, потому что рожать я больше не хочу. Все сурмамочки — молодцы, но я, наверное, не смогла бы просто отдать ребенка.
Поэтому сейчас я изучаю информацию, рассматриваю клиники, что и как где происходит. Сразу говорю, что это будет разовая акция.