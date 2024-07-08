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«Под завалами слышны голоса»

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  • 8.07.2024, 14:28
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«Под завалами слышны голоса»

Россияне ударили по подъезду жилого дома в Киеве.

В понедельник, 8 июля, российские оккупанты попали в жилой дом на Сырце, что в Шевченковском районе украинского Киева. Спасатели пытаются достать из-под завалов людей.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Он отметил, что несколько подъездов дома сильно повреждены. Примерно 17 квартир разрушены. Кроме того, повреждения получил дом напротив.

По его словам, сейчас из-под завалов спасатели пытаются достать людей. Остальных жителей многоэтажки эвакуировали.

«Спасатели работают, мы слышим голоса, люди находятся под завалами, делаем все, чтобы их спасти», — отметил Кличко.

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