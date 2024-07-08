На Гомельщине появился свой «Робин Гуд» 8.07.2024, 14:34

Украл 14 тысяч рублей и на них угощал взрослых и детей.

40-летний житель Минска обратился в милицию с заявлением о пропаже 14 тысяч рублей из его дома. Сообщается, что эти средства были ему доверены работодателем для хранения.

Как позже выяснилось, преступление совершил 35-летний мужчина из Гомельской области, которого минчанин приютил по просьбе друга. Гость, приехавший в Минск на заработки, заметил, как хозяин помещает крупную сумму в конверт и воспользовался удобным случаем, чтобы украсть деньги и вернуться домой.

На родине он решил расточительно потратить украденное, устроив поход по барам, угощая местных жителей алкоголем и покупая детям мороженое. Однако сотрудники уголовного розыска выследили и задержали злоумышленника, который ранее уже был судим за имущественные преступления. Теперь ему предъявлено обвинение в новом уголовном деле.

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