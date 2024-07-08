Главный военный преступник новейшей истории5
- Татьяна Даниленко
- 8.07.2024, 14:43
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Цивилизованный мир должен ответить.
«Россияне по нас стреляют», – сегодня впервые такими словами объясняла происходящее двухлетнему сыну. А как иначе? Какие понятные слова подобрать?
Вроде бы отстрелялись, но все еще тревога. Оставляю ребенка с мамой и еду на похороны. По всему городу взвивается черный дым. Пока я за рулем, дочь вслух читает новости об «Охматдете», больнице, пациенты которой – все украинские дети. Там сейчас ее знакомый мальчик после автомобильной аварии.
Там же онкогематология. Хирургические отделения, которых больше нигде нет. Боксы с тяжелыми младенцами. Нет сомнений, что там были операции в момент российского прилета.
Путин – главный военный преступник новейшей истории. Россияне – народ, которому нет прощения. Пока он не кончит, как Каддафи или Хусейн, а его народ не станет синонимом бесчеловечной абсурдной тупой жестокости и подлости, цивилизованного мира не существует.
Татьяна Даниленко, «Фейсбук»