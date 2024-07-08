«Кто-то может сравнить мой уровень доходов со своим, и ему он покажется диким» 1 8.07.2024, 14:48

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Айтишник рассказал о доме, который снимает в Варшаве за более чем 5 тысяч долларов.

Телеграм-канал Dzik Pic нашел айтишника, который снимает в Варшаве дом за более чем 5 тысяч долларов. Плюс к этому приходится платить за коммуналку еще около тысячи. Мужчина рассказал, что представляет собой жилье и стоит ли оно своих денег.

Максим, глава собственной IT-компании, переехал с семьей в Варшаву в конце 2022-го. По его словам, он искал чего-то безопасного — и обратил внимание на закрытый район Марина Мокотув, где живет бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий.

— Выбрали дом-близняк в Марине Мокотув, потому что этот район природно отделен, тут даже есть насыпь вокруг района, — говорит собеседник. — Здесь свой парк, свой водоем, пропускная система на въезд, камеры на каждом столбе, забор. И прямо напротив нас — главный офис охраны.

Теперь-то я понимаю, что никогда бы в жизни не снял этот дом за такие деньги. Но когда мы его смотрели полтора года назад, все вышеперечисленное позволило нам принять положительное решение.

Мы платим за аренду 21 тысячу злотых (около 5,3 тысячи долларов) в месяц, плюс еще четыре тысячи (около 1000 долларов) коммуналки (хотя изначально нам обещали всего полторы). В эту сумму включены 700 злотых — плата за то, что мы живем в этом районе. Не знаю, соразмерен ли взнос метражу занимаемой площади. Но за эти деньги всю территорию содержат в чистоте и порядке. И делают это классно — трава не поднимается выше 3 см. Для наших собак отлично, потому что в высокой траве живут клещи.

Ну и через 2 минуты после выхода из дома ты оказываешься в живописном месте, где есть большой водоем, лужайки, деревья, детские площадки. Кроме того, у нас в районе есть своя «Жабка», Stokrotka, пачкомат InPost, рестораны, кафе, СПА и так далее. Все в шаговой доступности, без необходимости выходить из микрорайона.

На рынке такой дом, как мы снимаем, стоит 10 миллионов (около 2,5 млн долларов). Но если бы у меня были эти 10 миллионов, я бы его точно не купил. Это самый обычный, трехэтажный, вытянутый вверх дом-близняк, метражом где-то 200 кв. м.

Что мы получаем за эти деньги? У нас есть дворик где-то 5×2 метра и еще полосочка вдоль стены с другой стороны здания. Два парковочных места на улице, гараж, в котором у меня удобно разместилась студия звукозаписи (герой текста записывает подкаст). Еще в подвале есть большая комната метров на 20, где мы обустроили дочке игровую.

На нулевом этаже гостиная и кухня. На первом (по-нашему, втором) этаже — две комнаты где-то по 14 «квадратов». И еще master bedroom с большой ванной, плюс маленькая ванная.

А третий этаж — такой опенспейс. Я сначала обрадовался, потому что очень люблю солнце и простор, обустроил там себе комнату. Но, во-первых, на этаже нет двери, и все звуки отлично проникают по лестнице. И во-вторых, стекла по периметру летом очень сильно нагреваются, поэтому нужно включать кондиционер на турбо-режим.

Мы однозначно будем отсюда съезжать. Почему? Потому что мне не нравится платить 60 тыс. долларов в год за то, чтобы просто где-то жить. Я поймал себя на мысли, что не стоит откладывать жизнь на потом, и потому мы сейчас берем ипотеку (нам уже одобрили).

Да, за последнее время Польша очень сильно поднялась в цене — дом стоит уже как квартира на Манхеттене (вот только мы не на Манхеттене). Но с ипотекой мы будем платить в месяц меньше, а жить в своем жилье.

В договоре прописан размер нашей кауции — 42 тысячи злотых (около 10,5 тысячи долларов). И, зная нашего лендлорда, у нас будут проблемы с ее возвратом. Он и так частенько напоминает, что содержание этого дома обходится ему дороже, чем мы платим. Но посмотрим, я уже проконсультировался с юристом.

Я отдаю себе отчет, что кто-то может сравнить мой уровень доходов со своим, и ему он покажется диким. Но на деле у меня не остается свободных денег в конце месяца. Просто это наш уровень потребностей. Мы не едим золотыми ложками, не ходим в золотые нужники. Но мы очень ценим свободу, когда у каждого в семье есть свое пространство.

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