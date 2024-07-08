Как Тертель призывал бить по детским больницам в Киеве

Как Тертель призывал бить по детским больницам в Киеве9
- 8.07.2024, 15:00
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Глава белорусского КГБ предлагал ударить по украинским медучреждениям еще в апреле.
Днем 8 июля страна-агрессор Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Основные удары пришлись по Киеву и Кривому Рогу.
Один из ударов был нанесен по зданию киевской детской больницы «Охматдет».
Примечательно, что 26 апреля глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что в «киевских детских больницах находятся боевики».
«Все эти лица и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их постигнет кара, несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы, где спрятались за спинами больных детей», — заявлял председатель КГБ Беларуси.