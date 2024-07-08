Британская разведка оценила удар по российской науке от изоляции и мракобесия 1 8.07.2024, 15:07

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Российские программы обучения можно считать подрывными.

Изоляция после начала войны против Украины нанесла ущерб российской науке. Различные университеты закрыли программы обучения, которые Кремль может счесть подрывными.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в x.

Как отмечается в сводке, после полномасштабного вторжения в Украину администрация Путина взяла под контроль университеты. Она ввела обязательный курс по основам российской государственности и уволила некоторых ученых, критиковавших войну

В недавней статье в «Ведомостях» сообщалось об опросе 500 крупнейших научно-исследовательских институтов мира, проведенном журналом Nature. За последние 12 месяцев Российская академия наук опустилась на 23 места с 71-го на 94-е. МГУ также опустился в рейтинге и теперь находится на 420-м месте.

По данным британсокой разведки, дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме, состоявшемся в конце июня, пропагандировали более мракобесный подход к образованию, причем некоторые участники критиковали идею изучения иностранных языков и поддерживали замену «антигосударственных» учебников.

Ученый совет частного Европейского университета в Санкт-Петербурге 19 июня принял решение о закрытии факультета политических наук в университете. В 2016 году университет лишили лицензии после жалобы депутата Госдумы Виталия Милонова, который возражал против открытия в университете Центра гендерных исследований. Он также заявил, что подобные исследования можно использовать для подготовки сторонников цветной революции.

Университет обратился к Путину с просьбой вмешаться, и позже ему вернули лицензию. Однако в 2023 году университет находился под следствием на предмет «экстремизма» (объемный термин, используемый российскими властями для описания любой деятельности, потенциально критической по отношению к Кремлю), говорится в сообщении.

Университет стал центром академической свободы и, следовательно, раздражителем для власти после поворота к еще большему авторитаризму после возвращения Путина на пост президента в 2012 году и вторжения на Украину в феврале 2022 года, отмечают в Минобороны Британии.

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