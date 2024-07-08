В джунглях Венесуэлы нашли следы неизвестной цивилизации 8.07.2024, 15:11

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Фото: José Miguel Pérez-Gómez

Возраст артефактов исчисляется тысячами лет.

Археологическая команда при работе на территории Национального парка Канайма на юго-востоке Венесуэлы обнаружила 20 памятников наскального искусства, возраст которых исчисляется тысячами лет.

Об открытии сообщает Live Science. Археологи обнаружили ранее неизвестные наскальные рисунки, оставленные неизвестным народом. Подобные изображения ранее находили в других регионах Южной Америки, но творцов вновь обнаруженных рисунков ученым идентифицировать пока не удалось.

Фото: José Miguel Pérez-Gómez

«Новое обнаруженное искусство представляет собой новую, ранее неизвестную культуру», - говорит Хосе Мигель Перес-Гомес, археолог и исследователь из Университета Симона Боливара в Каракасе, возглавлявший исследовательскую миссию.

Часть рисунков эксперты назвали «пиктограммами». Это были простые геометрические мотивы, нарисованные красным цветом. Пиктограммы представляют собой наборы линий, точек, ряды крестиков, звездообразные узоры и прямые линии, которые соединяются вместе, образуя разнообразные узоры.

Другие картины не столь замысловаты, на них изображены листья и человеческие фигуры. Также были обнаружены петроглифы, которые представляют собой геометрические узоры, не нарисованные, а вырезанные в скале. О смысле некоторых картин пока остается только догадываться.

«Практически невозможно проникнуть в сознание людей, живших так много тысяч лет назад, но определенно эти знаки имели ритуальное значение, - считает Перес-Гомес. - Например, различные изображения могут быть связаны с рождением, болезнями, обновлением природы или хорошей охотой. Места, где было создано наскальное искусство, скорее всего, имели значение и важность в ландшафте, так же как церкви имеют значение для людей сегодня».

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